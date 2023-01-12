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Факты / Світ / Мировые новости

Просьба Украины: СМИ назвали причину, по которой Беларусь до сих пор не попала под санкции ЕС

Юлия Соколова, редактор ленты
Требует проверки
Євросоюз
Фото: Depositphotos

Беларусь не попала под ограничения в последних санкционных пакетах Европейского Союза по запросу Украины.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что ЕС введет санкции против Беларуси за поддержку полномасштабной российской агрессии против Украины.

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– Одна из причин, почему Беларусь не попала под санкции вместе с Россией в последних санкционных пакетах Евросоюза, состоит в том, что Украина попросила не включать туда Минск, – отметил Йозвяк.

Как известно, Евросоюз сейчас работает над десятым пакетом санкций против РФ. По данным западных СМИ, новые ограничения будут также касаться Беларуси.

На днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС предложит новые санкции против стран, которые помогают России в войне против Украины. Речь идет о Беларуси и Иране.

Украина рассчитывает, что десятый пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли РФ, в том числе Росатома.

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