Беларусь не попала под ограничения в последних санкционных пакетах Европейского Союза по запросу Украины.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что ЕС введет санкции против Беларуси за поддержку полномасштабной российской агрессии против Украины.

one of the reasons why #Belarus hasn’t been sanctioned together with #Russia in the EU’s last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA

