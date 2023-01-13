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Захват россиянами Бахмута и Соледара не окажет стратегического влияния на войну — Белый дом

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

В Белом доме заявили, что победа россиян в Соледаре или даже в Бахмуте будет мало что значит для общей траектории войны.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время общения с журналистами в Белом доме.

— Даже если и Бахмут, и Соледар попадут в руки россиян, это не окажет стратегического влияния на саму войну, — сказал он.

Кирби добавил, что такой ход событий “точно не остановит или замедлит украинцев”.

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Аналитики Института изучения войны ISW отметили, что вероятный захват Соледара не является оперативно важным развитием ситуации, и вряд ли означает быстрое окружение Бахмута.

Также ISW отмечает, что в российском информационном пространстве преувеличивают значение Соледара, который в лучшем случае является пирровой тактической победой России.

13 января представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что российские оккупационные войска не контролируют Соледар. Поэтому заявления министерства обороны РФ о якобы захвате этого населенного пункта “вечером 12 января” не соответствуют действительности.

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Источник: The Guardian
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