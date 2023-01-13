Захват россиянами Бахмута и Соледара не окажет стратегического влияния на войну — Белый дом
В Белом доме заявили, что победа россиян в Соледаре или даже в Бахмуте будет мало что значит для общей траектории войны.
Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время общения с журналистами в Белом доме.
— Даже если и Бахмут, и Соледар попадут в руки россиян, это не окажет стратегического влияния на саму войну, — сказал он.
Кирби добавил, что такой ход событий “точно не остановит или замедлит украинцев”.
Аналитики Института изучения войны ISW отметили, что вероятный захват Соледара не является оперативно важным развитием ситуации, и вряд ли означает быстрое окружение Бахмута.
Также ISW отмечает, что в российском информационном пространстве преувеличивают значение Соледара, который в лучшем случае является пирровой тактической победой России.
13 января представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что российские оккупационные войска не контролируют Соледар. Поэтому заявления министерства обороны РФ о якобы захвате этого населенного пункта “вечером 12 января” не соответствуют действительности.