Январь, 19 в 11:38

Варшава может передать Киеву роту танков Leopard-2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго, заявил журналистам в Давосе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Мы договорились с украинскими друзьями и партнерами, что передаем эти танки вместе. Предоставление согласия здесь имеет второстепенную роль. Мы или быстро получим это согласие, или начнем действовать сами. Здесь самое важное, чтобы немцы — и не только они, но и Дания, Финляндия, Франция, и прежде всего Германия — предложили свои современные танки как можно быстрее. Потому что от этого зависит способность защитить свободу Украины и безопасность всей Европы, — объяснил он.

Польша настаивает, чтобы правительство Германии согласилось на передачу Украине 14 танков Leopard 2. Моравецкий говорит, что Варшава уже передала 250 танков, однако они не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте, поэтому так важно участие других стран в предоставлении танков.

— Речь не идет о том, дать разрешение или нет. Критически важно, предоставит ли Германия наконец часть своих тяжелых современных танков. Это самый важный вопрос, потому что 14 танков, добавленных к 250, не изменят ситуацию, но это может произойти, если Франция и особенно Германия даст 20 или 30 танков, — добавил он.

Источник: Polskie Radio