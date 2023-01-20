Январь, 20 в 11:37

Финляндия анонсировала предоставление 12-го пакета военной помощи для Украины. Это самый большой по объему пакет, который страна выделила с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

Как сообщили в Министерстве обороны Финляндии, соответствующее решение принял президент страны Саули Ниинисте 19 января, на основе предложения правительства.

Стоимость нового пакета оценивается более чем в €400 млн. А ориентировочная стоимость всей помощи, которую Финляндия передала Украине за время полномасштабной войны, составляет €590 млн.

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– Украина продолжает нуждаться в поддержке в обороне своей территории, и нынешний пакет оборонной техники является однозначно самым большим на сегодняшний день. Финляндия поставляет Украине тяжелую артиллерию и боеприпасы, — подчеркнул министр обороны страны Микко Савола.

Из соображений безопасности министерство не стало детализировать информацию о содержании пакета помощи, способе и сроках доставки вооружения, “чтобы гарантировать, что доставка достигнет места назначения”.

При принятии решения учитывались потребности Украины и ресурсы Вооруженных сил Финляндии.

Отмечается, что вопросы военной помощи будут на повестке дня в пятницу, 20 января, во время заседания в формате Рамштайн.

В ходе этого мероприятия министры обороны Финляндии и Швеции планируют подписать Заявление о намерениях по поддержке Украины. Согласно этому документу, Швеция при необходимости поможет Финляндии компенсировать поставленную Украине технику.

Обновлено 12:17. Представитель министерства обороны Финляндии сообщил телеканалу CNN, что новый пакет помощи не включает боевые танки Leopard 2. Решение по этому вооружению будет приниматься отдельно.

Как известно, сегодня министры обороны около 50 стран мира собрались на восьмую встречу Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн). Накануне заседания ряд государств анонсировали новые пакеты военной помощи.

В частности, США объявили о пакете помощи для украинской армии на $2,5 млрд, в который вошли боеприпасы для ПВО NASAMS, 8 зенитно-ракетных комплексов Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker и другое вооружение.

Новую помощь анонсировала и группа из девяти стран, включая Великобританию, Польшу и Нидерланды.

Источник: Министерство обороны Финляндии