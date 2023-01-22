Продолжается собственный процесс по танкам Leopard: представитель Белого дома о решении Германии

Январь, 21 в 22:52

Германия проходит через собственный процесс в вопросе поставки танков Leopard, чтобы помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби, комментируя результаты встречи в формате Рамштайн.

— Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard. Это очень мощные танки, которые не потребуют от украинцев чрезмерной подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии, — сказал он.

По его словам, партнеры Украины не выкручивают руки, не толкают и не уговаривают Германию в вопросе поставки танков, однако хотят, чтобы ФРГ оказала помощь нашей стране.

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Кирби отмечает, что Германия является одним из ведущих в мире доноров Украины с точки зрения именно финансовой помощи. Однако Украина также нуждается в защите, поэтому ей нужны дополнительные танки и бронетехника.