В Минобороны Чехии опровергли готовность отдать Украине танки Leopard

Январь, 21 в 10:30

Информация СМИ о том, что Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении чешского Министерства обороны.

— Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно предварительной договоренности, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине, — говорят в оборонном ведомстве.

Более того, отрицают также обсуждение этого вопроса на заседании Контактной группы по вопросам обороны на американской базе Рамштайн 20 января.

— Так же ложными являются предположения, что Чехия получит американские танки Abrams вместо танков Leopard, — говорят в Минобороны Чехии.

Накануне издание FAZ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило о том, что Чехия и Словакия якобы выразили готовность передать Украине 30 танков Leopard, которые они получили от Германии в качестве компенсации за переданные Киеву Т-72 советского образца.

Сейчас смотрят По плану, Берлин должен поставлять по два танка в месяц, первые Словакия и Чехия, вероятно, уже получили. Читайте ВСУ начнут учения на Leopard. Резников заявил о прорыве по результатам Рамштайна Источник: Європейська правда

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