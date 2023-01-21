В Минобороны Чехии опровергли готовность отдать Украине танки Leopard
Информация СМИ о том, что Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении чешского Министерства обороны.
— Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно предварительной договоренности, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине, — говорят в оборонном ведомстве.
Более того, отрицают также обсуждение этого вопроса на заседании Контактной группы по вопросам обороны на американской базе Рамштайн 20 января.
— Так же ложными являются предположения, что Чехия получит американские танки Abrams вместо танков Leopard, — говорят в Минобороны Чехии.
Накануне издание FAZ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило о том, что Чехия и Словакия якобы выразили готовность передать Украине 30 танков Leopard, которые они получили от Германии в качестве компенсации за переданные Киеву Т-72 советского образца.
По плану, Берлин должен поставлять по два танка в месяц, первые Словакия и Чехия, вероятно, уже получили.
Источник: Європейська правда