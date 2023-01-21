Великобритания предлагает юридическую помощь в создании военного трибунала
Великобритания предлагает квалифицированную поддержку для создания военного трибунала в отношении руководства России за развязанную войну и военные преступления в Украине.
Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Украина пригласила Великобританию присоединиться к международной группе, разрабатывающей механизм привлечения к ответственности. Соединенное Королевство призвало другие страны G7 также принять участие.
Правительство Великобритании до сих пор сопротивлялось предложению создания трибунала, потому что юрисконсульты опасаются, что это подорвет существование Международного уголовного суда с его главным прокурором Каримом Ханом, который является гражданином Великобритании.
Хан выступил против специального трибунала, заявив, что он будет дублировать работу Международного уголовного суда.
Сторонники утверждают, что трибунал в стиле Нюрнберга необходим для рассмотрения конкретного преступления агрессии и открывает путь для судебного преследования политического и военного руководства России.
Созданием специализированного суда будут заниматься британский адвокат Филипп Сэндс, бывший премьер-министр от лейбористской партии Гордон Браун и правительство Украины.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что военные преступления России не должны оставаться безнаказанными. Именно поэтому Великобритания приняла просьбу Украины присоединиться к созданию трибунала, предоставив свой юридический опыт.
Министерство иностранных дел Великобритании признало, что Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией в отношении преступлений агрессии, совершенных в Украине и против Украины.
Напомним, что Европарламент поддержал резолюцию по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины. За это преступление отвечает высшее руководство страны.