Великобритания предлагает квалифицированную поддержку для создания военного трибунала в отношении руководства России за развязанную войну и военные преступления в Украине.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Украина пригласила Великобританию присоединиться к международной группе, разрабатывающей механизм привлечения к ответственности. Соединенное Королевство призвало другие страны G7 также принять участие.

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Правительство Великобритании до сих пор сопротивлялось предложению создания трибунала, потому что юрисконсульты опасаются, что это подорвет существование Международного уголовного суда с его главным прокурором Каримом Ханом, который является гражданином Великобритании.

Хан выступил против специального трибунала, заявив, что он будет дублировать работу Международного уголовного суда.

Сторонники утверждают, что трибунал в стиле Нюрнберга необходим для рассмотрения конкретного преступления агрессии и открывает путь для судебного преследования политического и военного руководства России.

Созданием специализированного суда будут заниматься британский адвокат Филипп Сэндс, бывший премьер-министр от лейбористской партии Гордон Браун и правительство Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что военные преступления России не должны оставаться безнаказанными. Именно поэтому Великобритания приняла просьбу Украины присоединиться к созданию трибунала, предоставив свой юридический опыт.

Министерство иностранных дел Великобритании признало, что Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией в отношении преступлений агрессии, совершенных в Украине и против Украины.

Напомним, что Европарламент поддержал резолюцию по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины. За это преступление отвечает высшее руководство страны.