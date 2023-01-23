Январь, 23 в 13:52

На встрече в Рамштайне было принято много хороших решений для Украины, заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе 23 января он отметил, что западные страны должны продолжать военную поддержку Украины.

Сегодня же на встрече министры обсудят увеличение финансовой помощи Украине.

Сейчас смотрят — На сегодняшней встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС мы начнем с Украины. Мы должны продолжать военную поддержку Украины. Мы обсудим новый транш из Европейского фонда мира, предусматривающий большее финансирование для Украины. Обсудим уровень военной поддержки после встречи в Рамштайне, где, кстати, страны взяли много обязательств, в том числе двусторонних, с точки зрения привлеченных ресурсов. Обсудим ситуацию по войне. К нам присоединится (министр иностранных дел Украины) Дмитрий Кулеба, который примет участие в обсуждении, – сказал Жозеп Боррель. Читайте Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые прошли модернизацию в Чехии Что касается встречи в Рамштайне, то у нее был хороший результат. — В Рамштайне достигли хорошего результата с точки зрения количества вооружения, которое разные страны-члены решили предоставить Украине. Не стоит недооценивать результаты Рамштайна. Очень много хороших решений принято. Каждая страна-член будет решать на национальном уровне, что хочет делать, — подчеркнул высокий представитель ЕС. На сегодняшней встрече Совета министров ЕС по иностранным делам будут обсуждать не только поставки танков Украине, но и другую помощь. — Да, Зеленский спрашивал об этом (о танках – Ред.), среди стран-членов есть разные мнения, мы обсудим это сегодня. Я говорил уже несколько раз: по моему мнению, этот вид оружия должен быть предоставлен украинской армии. Но это решение стран-членов, и мы здесь, чтобы обсудить это, – подчеркнул Боррель. Сегодня, 23 января, на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам будет рассмотрено выделение на военную поддержку Украины седьмого транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира, а также 45 млн евро для обеспечения деятельности Вспомогательной военной миссии ЕС для Украины. Читайте Доверие партнеров растет: Резников сообщил, когда состоится Рамштайн-9 Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что следующая фаза войны будет связана с танками. И речь идет не о старых Т-72, а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.

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