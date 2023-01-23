Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В Рамштайне достигли хорошего результата по количеству вооружения для Украины — Боррель

Марта Бондаренко, редактор ленты
Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

На встрече в Рамштайне было принято много хороших решений для Украины, заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе 23 января он отметил, что западные страны должны продолжать военную поддержку Украины.

Сегодня же на встрече министры обсудят увеличение финансовой помощи Украине.

Сейчас смотрят

— На сегодняшней встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС мы начнем с Украины. Мы должны продолжать военную поддержку Украины. Мы обсудим новый транш из Европейского фонда мира, предусматривающий большее финансирование для Украины.

Обсудим уровень военной поддержки после встречи в Рамштайне, где, кстати, страны взяли много обязательств, в том числе двусторонних, с точки зрения привлеченных ресурсов. Обсудим ситуацию по войне. К нам присоединится (министр иностранных дел Украины) Дмитрий Кулеба, который примет участие в обсуждении, – сказал Жозеп Боррель.

Читайте
Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые прошли модернизацию в Чехии

Что касается встречи в Рамштайне, то у нее был хороший результат.

— В Рамштайне достигли хорошего результата с точки зрения количества вооружения, которое разные страны-члены решили предоставить Украине. Не стоит недооценивать результаты Рамштайна. Очень много хороших решений принято. Каждая страна-член будет решать на национальном уровне, что хочет делать, — подчеркнул высокий представитель ЕС.

На сегодняшней встрече Совета министров ЕС по иностранным делам будут обсуждать не только поставки танков Украине, но и другую помощь.

— Да, Зеленский спрашивал об этом (о танках – Ред.), среди стран-членов есть разные мнения, мы обсудим это сегодня. Я говорил уже несколько раз: по моему мнению, этот вид оружия должен быть предоставлен украинской армии. Но это решение стран-членов, и мы здесь, чтобы обсудить это, – подчеркнул Боррель.

Сегодня, 23 января, на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам будет рассмотрено выделение на военную поддержку Украины седьмого транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира, а также 45 млн евро для обеспечения деятельности Вспомогательной военной миссии ЕС для Украины.

Читайте
Доверие партнеров растет: Резников сообщил, когда состоится Рамштайн-9

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что следующая фаза войны будет связана с танками. И речь идет не о старых Т-72, а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.

Источник: Укринформ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка