Январь, 23 в 10:27

Следующая, девятая встреча Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) состоится уже в феврале 2023 года.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр обороны Украины Алексей Резников.

– Рамштайн-9 состоится в феврале, – подчеркнул он.

Министр добавил, что с каждой такой встречей растет уровень доверия стран-партнеров к Украине.

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– Это все благодаря упорной работе наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море… и небо! – отметил министр.

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners’ trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea… & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023

Восьмая встреча в формате Рамштайн состоялась в Германии 20 января. Партнеры одобрили предоставление Украине значительного количества современной бронетехники, а также систем ПВО и других вооружений.

Однако, несмотря на ожидания, не удалось достичь консенсуса по поставке боевых танков Leopard 2. Чтобы украинская армия могла их получить, нужно экспортное согласие Германии как страны-производителя танков. Однако официальный Берлин, несмотря на многочисленные призывы, затягивает решение. В то же время, украинские военные смогут уже начать обучение на танках Leopard.

В ходе Рамштайна-8 президент Владимир Зеленский призвал союзников рассмотреть предоставление Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16 на следующем, девятом заседании.

В Офисе президента предполагают, что Рамштайн-9 будет как раз авиационным.