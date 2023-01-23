Январь, 23 в 12:42

Ближайшие недели могут стать решающими в развязанной РФ полномасштабной войне против Украины. События 2023 года зависят именно от этих недель.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью испанскому изданию El Mundo.

– Ближайшие недели, две или три, решающие. То, что произойдет в 2023 году, и многое другое зависит от следующих нескольких недель. Вот что определит наше будущее, – отметил он.

В связи с этим Мишель подчеркнул, что Украине нужно предоставить всю необходимую помощь, в том числе и танки.

Сейчас смотрят – Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их… Мы должны дать Украине танки, которые ей нужны прямо сейчас, – объяснил он. Глава Евросовета уточнил, что в вопросе поставки танков происходят “горячие дебаты”, в том числе и по предоставлению их Германией. Мишель рассказал, что поражение Украины в войне может стать “чрезвычайно опасным прецедентом” для Европы в будущем. – Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины, – добавил он. Как известно, 23 января министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят дальнейшую военную помощь Украине. На днях Шарль Мишель побывал с официальным визитом в Киеве, встретился с руководством Украины и выступил в Верховной Раде. Во время выступления он также отмечал, что “ближайшие недели и месяцы будут решающими”, а значит, Украина должна получить большее вооружения: систем противовоздушной обороны, ракет большой дальности и боеприпасов, а главное танки. Шарль Мишель также сообщил, что Евросоюз поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского, состоящий из 10 пунктов. Читайте Война Путина обречена на провал, ЕС поможет Украине победить — Мишель в Раде Источник: El Mundo, Совет ЕС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter