Определят будущее: глава Евросовета назвал следующие 2-3 недели решающими в войне в Украине
Ближайшие недели могут стать решающими в развязанной РФ полномасштабной войне против Украины. События 2023 года зависят именно от этих недель.
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью испанскому изданию El Mundo.
– Ближайшие недели, две или три, решающие. То, что произойдет в 2023 году, и многое другое зависит от следующих нескольких недель. Вот что определит наше будущее, – отметил он.
В связи с этим Мишель подчеркнул, что Украине нужно предоставить всю необходимую помощь, в том числе и танки.
– Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их… Мы должны дать Украине танки, которые ей нужны прямо сейчас, – объяснил он.
Глава Евросовета уточнил, что в вопросе поставки танков происходят “горячие дебаты”, в том числе и по предоставлению их Германией.
Мишель рассказал, что поражение Украины в войне может стать “чрезвычайно опасным прецедентом” для Европы в будущем.
– Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины, – добавил он.
Как известно, 23 января министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят дальнейшую военную помощь Украине.
На днях Шарль Мишель побывал с официальным визитом в Киеве, встретился с руководством Украины и выступил в Верховной Раде. Во время выступления он также отмечал, что “ближайшие недели и месяцы будут решающими”, а значит, Украина должна получить большее вооружения: систем противовоздушной обороны, ракет большой дальности и боеприпасов, а главное танки.
Шарль Мишель также сообщил, что Евросоюз поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского, состоящий из 10 пунктов.