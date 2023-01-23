Танки для Украины: почему мы так бьемся за Leopard и чем хороши Abrams, Challenger и Leclerc

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий отмечает, что в ближайшие два месяца, в феврале-марте 2023 года, будут проходить активные боевые действия в Донецкой и Луганской областях.

Украина ежедневно готовится как к возможности наступления, чтобы отражать захваченные россиянами территории, так и к обороне в случае активизации захватчиков на разных частях фронта. Поэтому особое внимание уделяется танкам, без которых на данном этапе войны обойтись невозможно.

Много ожиданий, связанных с танками, было от последнего заседания Рамштайна. Часть из них сбылась. Так, Великобритания пообещала предоставить свои танки Challenger 2, Польша и Марокко поделятся своими Т-72Б, а правительство Франции рассматривает передачу их Leclerc Украине.

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Между тем, Польша собирает коалицию стран, которые могли бы поделиться находящимися на их вооружении немецкими Leopard 2, однако для этого необходимо получить согласие ФРГ – страны-производителя.

Таким образом, среди танков, которые может получить Киев, – Leopard, Abrams, Challenger и Leclerc. Что это за танки, какие их характеристики и как они помогут в современных боевых действиях на территории Украины – читайте в материале Фактов ICTV.

Итоги Рамштайна-8

Эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука, военный и политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал в комментарии Фактам ICTV, что он, как и многие, ожидал, что Германия все же согласится передать Украине танки Leopard 2. Однако пока что вокруг этого вопроса продолжаются дискуссии.

В то же время, Украине пообещали британские Challenger, 8 ЗРК Avenger, ракеты для систем NASAMS, 58 БТР Bradley, 90 БТР Stryker, 350 внедорожников, 19 гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, ПВО Patriot и вертолеты.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что следующая, девятая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) состоится уже в феврале 2023 года.

Он не стал пояснять, будут ли там продолжать тему танков, которые никак не утвердят, однако сообщил, что благодаря упорной работе наших воинов Украина получает больше доверия, а это значит – что и больше оружия.

В Офисе президента предполагают, что Рамштайн-9 будет именно авиационным, и на это обратил внимание Коваленко, ведь небо – это тоже часть фронта, на которой ВСУ нуждаются в новой технике.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал у себя в соцсетях, что предоставление Украине истребителей F-16 фактически разблокировано, хотя пока еще рано говорить о том, когда и сколько самолетов нам дадут.

Тем временем старший аналитик Фонда Повернись живим, аналитик Национального института стратегических исследований, военный эксперт Николай Белесков подчеркнул, что на фоне того, что мы критически зависимы от западного вооружения, хорошо, что нам что-то дают – особенно если учитывать, что последние два пакета от США и других стран больше, чем то, что нам давали в последнем квартале прошлого года.

– Это однозначно позитив. Наибольший позитив по легкой бронетехнике, дальше по артиллерии, меньше пока по танкам. Но даже того, что нам пообещали, хватит, чтобы сформировать две-три бригады разной мощности. По стандартам НАТО – это целая дивизия, что достаточно неплохо, – заявил он.

Белесков обратил внимание, что хотя мы и не получили от Германии танки Leopard, Берлин пообещал помощь в €1 млрд, включая ПВО – а это такая же актуальная проблема, как и ведение действий на земле.

Характеристики немецкого танка Leopard 2

Передача этих танков была среди топ-тем последнего Рамштайна. В преддверии польский президент Анджей Дуда объявил, что готов передать Украине роту (14 машин) Leopard-2, если ФРГ разблокирует возможность такой поставки.

А 23 января польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава уже официально обратилась к Германии с запросом на поставку Украине танков Leopard 2.

Немецкими танками на своем вооружении готовы поделиться и страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония, – которые вместе с Польшей призвали ФРГ разрешить такую передачу.

Однако немецкое правительство продолжает сомневаться, из-за чего в Берлине даже состоялась акция протеста.

Но есть и положительный прорыв – по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, хотя Германия не согласовала поставки Leopard 2, украинские военнослужащие уже могут приступить к обучению на этих танках.

Факты ICTV спросили у военного эксперта Николая Белескова, почему Украина и союзники так активно работают именно над получением танков Leopard 2 – в чем их особенность по сравнению с другими возможными вариантами.

– В рамках военных действий мы что-то теряем, нам нужно пополнять запасы, и вариантов было ровно два – если мы говорим о массовости, то это или Abrams, или Leopard. Американцы пока не готовы говорить об Abrams. Как следствие – активно говорили о Leopard, пытались создать соответствующий фон, в первую очередь британцы своим шагом по предоставлению Challenger, но пока безрезультатно, – объяснил эксперт.

Он отметил, что Leopard, наряду с Abrams, – это единственный массовый основной боевой танк на Западе, который может удовлетворить наши потребности – потому что ни Challenger, ни Leclerc на это не способны.

У этого танка есть много разных вариаций, однако Украина, по словам Белескова, может рассчитывать на немецкие Leopard 2А4.

– Он достаточно массовый, возможно, не самый современный – ему не хватает дополнительного бронирования, которое идет в следующих модификациях. Не хватает дополнительной оптики, более мощной в более новых версиях. Но даже так это неплохая модель, превосходящая все то, что есть на вооружении как у нас, так и в РФ, – сообщил аналитик.

Leopard 2А4 разрабатывали с 1985 по 1992 год. Компания-производитель, Krauss-Maffei Wegmann, приводит следующие характеристики этого танка:

экипаж – 4 человека;

скорость – до 70 км/ч;

вес – 55 т.

Эта модификация оснащена защитой экипажа от мин и ручных противотанковых средств, имеет комбинированную систему ночного видения водителя от Zeiss и цифровую командно-информационную систему.

Военный эксперт Александр Коваленко, комментируя вероятность передачи такого танка украинской армии в будущем, отметил, что этот вопрос будет так или иначе решен, хотя и хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее.

Характеристики американского Abrams

Американские танки часто упоминаются как возможный вариант поддержки украинской армии, подобный немецким Leopard. Ведь основной боевой танк M1 Abrams – наиболее распространенный в армии США.

Подпитывают эту тему и в Германии – канцлер Олаф Шольц, например, озвучивал вариант с разблокировкой Leopard после того, как США дадут Украине свои Abrams.

Эти два танка во многом подобны, ведь, по данным Defense Express, они имели фактически одного и того же предшественника – его совместно разрабатывали конструкторы этих двух стран.

Сообщается, что главной целью, с которой создавался Abrams, равно как и Leopard – было противостояние советским танкам.

– Огневая мощность этих машин идентична. Но система управления огнем, за счет более новых пакетов обновления Abrams, может считаться лучшей… Уровень бронирования американской машины вполне можно считать лучше Leopard 2A4, – говорится в сравнении этих машин от Defense Express.

Польская армия имеет определенное количество Abrams на своем вооружении, так что украинские экипажи вполне могли бы обучаться там.

Характеристики Abrams включают:

экипаж – 4 человека;

двигатель – 1 500 л.с;

калибр пушки – 120 мм;

скорость – до 68 км/ч;

вес – 66,8 т;

стоимость ед. – $6,21 млн.

Характеристики французского Leclerc

Французские танки Leclerc, возможно, появятся на украинском вооружении даже раньше, чем немецкие Leopard или американские Abrams – по крайней мере, президент Эммануэль Макрон не исключает такую передачу, хоть и не определяет временные рамки.

Так, Макрон сообщил, что уже попросил своего министра вооруженных сил “поработать над этим”.

Известно, что Leclerc были разработаны в 1980-х годах, однако серийно их начали производить в 1990 году на предприятии концерна Nexter.

Главная особенность и отличие этих танков от других – это автоматическая зарядка, благодаря чему экипаж уменьшили с классических четырех человек до трех. Также у Leclerc значительно снизили массу брони, что помогло увеличить подвижность машины.

Эта техника имеет огромное количество сложного электронного оборудования, что сказалось на ее цене и стоимости обслуживания – Leclerc считается одним из самых дорогих в мире.

Так, даже по состоянию на 2011 год его цена составляла $9,3 млн.

Характеристики Leclerc:

масса – 54,6 т;

пушка – 120-мм CN-120-26;

боекомплект – 40 боеприпасов;

мощность двигателя – 1 500 л.с.;

скорость движения – до 72 км/ч.

Из-за высокой цены большое количество Leclerc имеют на вооружении разве что сами французы (406) и Объединенные Арабские Эмираты, которые могут себе позволить такую дорогостоящую технику (338).

Еще одна особенность этой техники в том, что такой танк может проехать без дозаправки до 547 км.

Характеристики британского Challenger 2

Британцы обещают, что Украина получит от них 14 Challenger 2, являющихся основным танком сухопутных войск Великобритании.

Они находятся на службе британской армии с 1998 года и имеют некоторые особенности по сравнению с теми же Leopard и Abrams. В первую очередь речь идет о снарядах, ведь им необходимы только свои боеприпасы.

Также у Challenger есть броня, особенности которой производители пытаются держать в секрете. Системы управления огнем этих танков включают цифровую систему, командирскую панораму, тепловизоры, лазерные дальномеры и многое другое. Они имеют очень высокую скорость переноса огня – башня таких танков вращается на 360 градусов всего за 9 сек. Для сравнения – Т-72 тратят на это 20 сек.

Характеристики Challenger, по данным производителя:

скорость до 56 км/ч;

120-мм пушка L30;

пушка 7,62 мм и пулемет;

2 независимые системы ночного видения.

Военный эксперт Николай Белесков рассказал, что все эти танки – плюс-минус похожи, особенно – по основному вооружению, если не учитывать отличающуюся скорость.

– Основное вооружение у них одинаковое, и функционал у них одинаковый – поддержка пехоты в ближнем бою, развитие прорыва, если это какая-то наступательная операция. Они подходят и для обороны, и для наступления. Это инструмент, который сам по себе, конечно, не позволит переломить боевые действия в свою пользу, но без которого современная война невозможна, – подчеркнул он.

На вопрос о том, сколько танков нужно Украине на этом этапе войны, Белесков отметил, что, по оценкам западных экспертов, нужно не менее 100 единиц.

– То есть до одной танковой бригады, которую можно совместить с более легкой броней, которую пообещали, и создать одну мощную бронетанковую дивизию. Создать либо резерв для оборонительных действий, либо эшелон прорыва для наступательных, – резюмировал аналитик.