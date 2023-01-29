Январь, 29 в 13:12

Взрывы на военных складах, в центре производства боеприпасов и авиабазе в Иране ночью 29 января являются следствием политики страны.

Так ночные взрывы в Иране по просьбе ведущих национального телемарафона Єдині новини прокомментировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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– Не могу комментировать события международного сектора. Тем более “бавовну”. Даже “бавовну” в России не могу комментировать. Могу лишь сказать одно: то, что происходит в Иране, является следствием их политики, – отметил Юрий Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ предполагает, что, возможно, после ночных событий 29 января в Иране иначе будут направлять свою поддержку странам-террористам и не будут помогать России совершать свои преступления.

– Мы знаем, что Россия хочет получить от Ирана то вооружение, которое у нее в дефиците, – баллистические ракеты и ударные беспилотники, такие как Shahed и т.д. Это насущная потребность РФ. Россия, в свою очередь, уже пообещала Ирану самолеты, потому что у последнего есть враги определенные в регионе, – добавляет спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Итак, говорит Юрий Игнат, остается надеяться, что Иран после этих событий сменит свой политический вектор на более цивилизованный.

Заметим, что в ночь на 29 января в Иране на семи локациях раздались взрывы.

Под ударом оказались завод по производству боеприпасов в центральной провинции Исфахан, военные базы в Хамадане и Кередже, завод по производству моторных масел в Шахид-Салиме (провинция Восточный Азербайджан), а также несколько заводов по производству ракет и дронов типа Shahed.

Информация о взрывах поступала и из столицы Ирана – Тегерана.

По словам местных жителей, там ударам подверглись правительственные дома.