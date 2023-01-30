Британия передаст танки Challenger 2 поближе к Пасхе — Уоллес

Январь, 30 в 20:45

Британские танки Challenger 2 прибудут в Украину к лету. Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

На вопрос в парламенте, когда 14 танков Challenger 2, которые Лондон решил передать Киеву, окажутся на поле боя в Украине, Воллес ответил:

— Это будет до этого лета или в мае, пожалуй, ближе к Пасхе, — сказал министр.

Он добавил, что из соображений безопасности не может объявить график обучения украинских военных на танках Challenger 2.

Сейчас смотрят

Уоллес лишь уточнил, что сама подготовка начнется с обучения управлению отдельными транспортными средствами, а затем перейдет к этапу, как их применять на поле боя.

Ранее в Минобороны Британии сообщали о планах отправить в Украину свои боевые танки Challenger 2 в конце марта этого года.

Накануне стало известно, что украинские танкисты прибыли в Великобританию, чтобы овладеть танками Challenger 2.

16 января Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине. Кроме 14 танков Challenger 2, в пакет, в частности, вошли самоходные артиллерийские установки AS90 и БТР FV430 Mk3 Bulldog.