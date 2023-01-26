Январь, 26 в 16:37

Великобритания планирует отправить в Украину свои основные боевые танки Challenger 2 в конце марта этого года.

Об этом сообщил сегодня высокопоставленный чиновник британского Министерства обороны Алекс Чалк.

По его словам, танки Challenger прибудут в Украину вовремя и пригодятся во время возможного нового наступления войск РФ весной.

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– Мы планируем, что это будет в конце марта, – отметил Чалк в парламенте в ответ на вопрос, когда Киев сможет получить танки.

Он уточнил, что до этого времени украинские военные пройдут интенсивную подготовку, как эксплуатировать и обслуживать эту тяжелую технику.

Ранее Великобритания анонсировала поставку Украине 14 боевых танков Challenger 2 вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.

На днях посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил, что украинские танкисты начнут осваивать новое вооружение в ближайшее время.

Другие государства, такие как США и Германия, также обязались поставить танки, что было воспринято официальным Киевом как потенциальный поворотный момент в борьбе с полномасштабным вторжением России.

Так, 25 января Германия согласилась поставить Украине роту танков Leopard 2 (14 единиц). Кроме того, Берлин разрешил другим государствам реэкспортировать эти танки в нашу страну. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заверил, что танки поступят до конца марта.

Польша анонсировала поставки Leopard 2 в течение нескольких недель. Варшава планирует срочно приступить к тренировкам украинских танковых экипажей.

США, в свою очередь, планируют отправить 31 танк M1 Abrams, но сначала украинские защитники должны пройти обучение, которое начнется “через недели”.