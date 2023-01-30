Январь, 30 в 14:56

Украина может стать членом Европейского Союза уже через несколько лет. Такой сценарий является реальным, но сначала нужна победа в спровоцированной РФ полномасштабной войне.

Такое мнение в эфире телеканала TVP Info выразил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

По его словам, на саммите Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля в Киеве, Евросоюз должен послать мощный политический сигнал о перспективе членства нашего государства. Положения на этот счет должны быть включены в совместную декларацию по итогам мероприятия.

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Яблонский отметил, что саммит является чрезвычайно важным событием, поскольку “корень агрессии РФ – желание заблокировать интеграцию Украины с Европой”.

– Саммит Украина-ЕС показывает, что этот открытый путь к членству, который также состоялся благодаря польской инициативе, является чем-то реальным. Это не просто лозунги, пустые лозунги, а настоящая воля к сотрудничеству. Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Евросоюза. Это реально, если только мы позволим Украине выиграть эту войну, – подчеркнул Яблонский.

Он добавил, что украинцы ясно демонстрируют, в каком направлении хотят развиваться: быть ближе к Европе, присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО.

А принципы международного права предполагают, что каждое государство должно самостоятельно решать, в какой блок входить.

– Если Россия хочет помешать Украине сделать это, роль Европы, Евросоюза и НАТО – серьезно отнестись к этому вопросу, – заявил Яблонский.

Как известно, в июне 2022 года по единодушному согласию лидеров всех 27 государств-членов ЕС Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. В то же время, Еврокомиссия определила семь блоков реформ, которые официальный Киев должен реализовать, прежде чем начнутся переговоры о членстве в ЕС.

Одной из ключевых тем саммита Украина-ЕС 3 февраля будет вступление нашего государства в Евросоюз.

Источник: TVP Info

Фото: МИД Польши