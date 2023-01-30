ЕС готовит новые пакеты санкций против Беларуси и РФ: известно, когда их представят

Январь, 30 в 19:23

Европейский Союз должен согласовать новый пакет санкции против Беларуси в течение недели, а спустя две недели будет представлен пакет санкций против России.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в социальной сети Twitter.

— Последний пакет санкций ЕС против Беларуси должен быть согласован на этой неделе. 10-й пакет санкций против России должен быть представлен примерно через 2 недели, чтобы быть согласованным с первой годовщиной полномасштабного вторжения в Украину, — написал он.

Недавно агентство Bloomberg сообщало, что в ЕС обсуждают новый пакет масштабных санкций против Беларуси из-за ее роли во вторжении России на территорию Украины.

Сейчас смотрят

Отмечалось, что эти ограничительные меры во многом будут аналогичны введенным против РФ, в частности касающимся ключевых технологий и энергетического сектора страны.

ЕС сейчас также работает над десятым пакетом санкций против России и над ограничением цен на российские нефтепродукты и намерен принять их до того, как эмбарго начнет действовать на следующей неделе.

Источник: Рикард Джозвяк