США вскоре объявят о дополнительной помощи Украине — Белый дом

Соединенные Штаты вскоре объявят о дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

— Я ожидаю, что в скором времени мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности, — сказала Далтон журналистам на борту Air Force One.

Отвечая на вопрос о том, пришлют ли США самолеты F-16 в Украину, Далтон повторила слова президента США Джо Байдена, ответившего “нет” на такой же вопрос журналистов.

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Байден не раз говорил, что вопрос о самолетах не рассматривается.

Далтон также подчеркнула, что США остаются в постоянном контакте с украинскими официальными лицами по поводу потребностей.

25 января Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка M1 Abrams. Он подчеркнул, что украинцам танки необходимы из-за того, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.