В марте Польша начнет строить забор на границе с Россией

Польша в марте планирует начать строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью.

Об этом сообщает Рolskie Radio.

Система датчиков и камер будет осуществлять мониторинг границы 24/7 вне зависимости от погодных условий. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми.

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– Электронная система на участке с Калининградской областью должна охватить около 200 км сухопутной границы, – прокомментировала изданию лейтенант пограничной службы Анна Михальская.

Как рассказывал министр обороны Польши Мариуш Блащак, забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки, которую используют военные во всем мире. Забор будет высотой 2,5 м и в ширину 3 м с польской стороны.

Проект уже разработали и отправили на утверждение в пограничную службу. После этого его передадут подрядчику.

Напомним, в Польше уже построили забор на границе с Беларусью протяженностью 187 км и высотой 5,5 метров. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 метра, наверху добавлена колючая проволока.

Финляндия также сообщала, что хочет отгородиться от России стеной.

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Источник: Рolskie Radio