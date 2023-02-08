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Великобритания ввела новые санкции против РФ: в списке 15 позиций

Валентина Летяк, редактор ленты
Санкції
Фото: Depositphotos

Великобритания 8 февраля добавила в список антироссийских санкций 15 новых физических и юридических лиц.

Среди них — шесть организаций, которые предоставляли военное оборудование, в частности беспилотники, для вторжения РФ на территорию Украины.

Ограничения также направлены против восьми физических и одного юридического лица, связанных со структурами, которые помогают “поддерживать богатство и власть кремлевских элит”.

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А еще против пяти человек, которые, по данным британского правительства, связаны с роскошными резиденциями Путина.

— Эти новые санкции усиливают экономическое давление на Путина, подрывая его военную машину, чтобы помочь Украине победить, — заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Источник: The Guardian
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