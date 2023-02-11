Двух депутатов Европарламента арестовали по делу о коррупции

Февраль, 11 в 16:45

В Италии и Бельгии в пятницу, 10 февраля, произошли аресты евродепутатов Андреа Коццолино и Марка Тарабеллы. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Политики обвиняются в том, что они получали выгоды от “третьих стран” для влияния на решения в Европейском Союзе. По данным СМИ, в отношении этих депутатов речь идет о Катаре и Марокко.

В начале февраля эти евродепутаты были лишены депутатской неприкосновенности на фоне расследования коррупционных преступлений, а также исключены из группы социал-демократов в Европарламенте.

Сейчас смотрят

В отчете Европарламента говорится, что Тарабелла в течение двух лет “поддерживал определенные позиции в Европарламенте в пользу третьей страны в обмен на денежные выплаты” на общую сумму от 120-140 тыс. евро.

По данным следствия, Коццолино за денежное вознаграждение “мог быть причастным к актам коррупции, возникшим вследствие вмешательства одного или нескольких иностранных государств с целью повлиять на дебаты и решения, принимаемые в Европарламенте”. Оба политика отрицают свою вину.

Коррупционный скандал в Европарламенте произошел в декабре 2022 года, когда в Брюсселе задержали вице-президента Европарламента Еву Кайли и еще пятерых человек.

Прокуратура Бельгии подозревает, что Катар пытался из-за них “повлиять на решение Европарламента посредством существенных денежных сумм и подарков”.