Двух депутатов Европарламента арестовали по делу о коррупции
В Италии и Бельгии в пятницу, 10 февраля, произошли аресты евродепутатов Андреа Коццолино и Марка Тарабеллы. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
Политики обвиняются в том, что они получали выгоды от “третьих стран” для влияния на решения в Европейском Союзе. По данным СМИ, в отношении этих депутатов речь идет о Катаре и Марокко.
В начале февраля эти евродепутаты были лишены депутатской неприкосновенности на фоне расследования коррупционных преступлений, а также исключены из группы социал-демократов в Европарламенте.
В отчете Европарламента говорится, что Тарабелла в течение двух лет “поддерживал определенные позиции в Европарламенте в пользу третьей страны в обмен на денежные выплаты” на общую сумму от 120-140 тыс. евро.
По данным следствия, Коццолино за денежное вознаграждение “мог быть причастным к актам коррупции, возникшим вследствие вмешательства одного или нескольких иностранных государств с целью повлиять на дебаты и решения, принимаемые в Европарламенте”. Оба политика отрицают свою вину.
Коррупционный скандал в Европарламенте произошел в декабре 2022 года, когда в Брюсселе задержали вице-президента Европарламента Еву Кайли и еще пятерых человек.
Прокуратура Бельгии подозревает, что Катар пытался из-за них “повлиять на решение Европарламента посредством существенных денежных сумм и подарков”.