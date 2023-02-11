РФ запомнит этот день: глава МИД анонсировал большие события на 24 февраля
На годовщину полномасштабной войны России против Украины могут произойти большие события. Это анонсировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом Кулеба сказал в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпяку. По его словам, агрессор запомнит этот день.
В частности, Кулеба анонсировал большие события в течение 23 и 24 февраля в Нью-Йорке. Планируется, что эти дни посвятят только агрессии РФ и победе Украины, которая приближается.
— Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружия, символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины, — сказал Кулеба.
В то же время глава МИД Украины отметил, что исключение РФ из Совбеза ООН может длиться некоторое время, однако мир будет работать в правильном направлении.