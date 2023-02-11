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РФ запомнит этот день: глава МИД анонсировал большие события на 24 февраля

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ запомнит этот день: глава МИД анонсировал большие события на 24 февраля
Фото: Факты ICTV

На годовщину полномасштабной войны России против Украины могут произойти большие события. Это анонсировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба сказал в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпяку. По его словам, агрессор запомнит этот день.

В частности, Кулеба анонсировал большие события в течение 23 и 24 февраля в Нью-Йорке. Планируется, что эти дни посвятят только агрессии РФ и победе Украины, которая приближается.

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— Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружия, символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины, — сказал Кулеба.

В то же время глава МИД Украины отметил, что исключение РФ из Совбеза ООН может длиться некоторое время, однако мир будет работать в правильном направлении.

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