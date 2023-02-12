Февраль, 12 в 20:52

Австрия подверглась резкой критике за выдачу виз, которые позволят попавшим под санкции российским законодателям присутствовать на венской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом пишет Associated Press.

— Эта проблема подчеркивает хрупкое равновесие, в которое вступила европейская страна, пытаясь сохранить свою давнюю позицию военного нейтралитета во время войны в Украине, — отмечает издание.

Ранее правительство Австрии осудило вторжение России в Украину, но при этом подчеркнуло необходимость сохранения дипломатических отношений с Москвой.

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Австрия принимает у себя несколько агентств ООН и международных организаций, таких как ОБСЕ, которая была создана во время холодной войны как форум для диалога между Востоком и Западом. Россия является одним из 57 государств, которые участвуют в ОБСЕ.

Москва планирует направить делегатов на заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ 23-24 февраля, включая 15 российских законодателей, которые находятся под санкциями Европейского Союза. Среди них — заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой и член российского парламента Леонид Слуцкий.

В письме на имя австрийского канцлера, министра иностранных дел и других официальных лиц Австрии 81 делегат ОБСЕ из 20 стран, включая Францию, Канаду, Великобританию, Польшу и Украину, призвали австрийское правительство запретить участие россиян, попавших под санкции.

— Важно помнить, что российские парламентарии являются неотъемлемой частью системы власти и соучастниками преступлений, которые Россия ежедневно совершает в Украине, — говорится в письме, с которым ознакомилось агентство The Associated Press. — Им не место в институте, призванном содействовать искреннему диалогу и противостоянию войне.

При этом американские делегаты в Парламентской ассамблее не были среди подписавших письмо. Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил журналистам в пятницу, что российские делегаты “не являются людьми, которые заслуживают того, чтобы иметь возможность посещать западные страны”. Однако Карпентер добавил, что “австрийское правительство само решает, выдавать ли им визы или нет”.

На данный момент австрийские официальные лица не прокомментировали письмо.

5 февраля министр иностранных дел Александр Шалленберг защищал решение Австрии разрешить въезд в страну россиянам, попавшим под санкции, утверждая, что важно сохранить открытыми каналы связи с Москвой, несмотря на “жестокое нападение России на Украину”.

Министерство иностранных дел Австрии также настаивало на том, что Австрия, как принимающая сторона штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, по закону обязана выдавать визы представителям стран-участниц, которые хотят принять участие в проводимых там встречах.

Австрия, ставшая членом Европейского союза в 1995 году, критикует Москву и присоединилась к санкциям, которые ЕС ввел против России в связи с вторжением в Украину. Но в отличие от Финляндии и Швеции, которые в мае решили отказаться от своей неприсоединившейся позиции, подав заявку на вступление в НАТО, Австрия остается приверженной военному нейтралитету, принятому в 1955 году.

При этом австрийское правительство направило в Украину гуманитарную помощь, но не оружие. Канцлер Карл Нехаммер стал первым и пока единственным лидером ЕС, который встретился с президентом России Владимиром Путиным лицом к лицу после начала войны. Нехаммер посетил Москву в апреле 2022 года в безрезультатной попытке убедить российского лидера прекратить вторжение.

Общественность и политические элиты этого европейского государства по-прежнему поддерживают нейтралитет Австрии.

— Я считаю, что австрийский нейтралитет и сегодня может играть положительную роль, — говорит эксперт по международному праву и научный сотрудник частного университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Ральф Яник.

По его словам, альтернативой было бы вступление в НАТО, “но каждый австрийский политик прекрасно понимает, что это не поддерживается большинством австрийской общественности”.

Австрия, которая была аннексирована нацистской Германией в преддверии Второй мировой войны, объявила о нейтралитете после войны под давлением западных союзников и Советского Союза. Она стремилась играть роль посредника между Востоком и Западом и развивала связи с Москвой во время и после холодной войны.

Associated Press отмечает, что австрийская банковская система также тесно связана с Россией. Второй по величине банк Австрии, Raiffeisenbank International, получил более половины своей прибыли в 2022 году из России. Банк подвергается сильному давлению за продолжение бизнеса в России, несмотря на войну Москвы против Украины, и в настоящее время оценивает стратегические варианты, включая выход из России.

Вена также известна как своеобразная площадка для российских шпионов и агентов из других стран благодаря мягким законам о шпионаже. Несмотря на свое первоначальное нежелание, Австрия выслала восемь российских дипломатов, которые, как считается, занимались шпионажем с начала войны России против Украины.