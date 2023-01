Январь, 16 в 17:00

Глава ОБСЕ, руководитель Министерства иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи призвал РФ немедленно прекратить кровавую войну против Украины и вывести свои войска.

Такой призыв он озвучил сегодня на совместном брифинге с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в рамках визита в Киев.

– Я увидел разрушенные гражданские объекты и дома гражданских лиц. И я сейчас здесь, как глава ОБСЕ, призываю РФ прекратить эту войну, забрать свои силы и войска из Украины, а также проявить приверженность ценностям и принципам ОБСЕ и вернуться к дипломатическому пути, — подчеркнул Османи.

Он заверил, что по завершении войны ОБСЕ примет участие в восстановлении поврежденной войсками РФ украинской инфраструктуры.

Сейчас смотрят

Глава ОБСЕ решительно осудил продолжающуюся полномасштабную агрессию РФ против Украины, в частности, недавнюю ракетную атаку на многоэтажку в Днепре, жертвами которой стали десятки мирных украинцев.

– В Днепре мы увидели на выходных сумасшедшую атаку против гражданских лиц. Этому не может быть никакого оправдания. Это вызывает большую грусть, и мы не можем с этим смириться, – сообщил Османи.

Глава ОБСЕ отметил, что мужество украинцев повсюду вызывает восхищение и уважение.

Он также подтвердил, что Украина будет оставаться приоритетом во время председательства Северной Македонии в ОБСЕ.

– Мы будем решительно поддерживать Украину и не сойдем с этого пути. Мы не примем то, что происходит. В то же время будем применять весь инструментарий ОБСЕ, чтобы восстановить мир и полное уважение наших принципов и обязательств, — заверил Османи.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что ОБСЕ будет поддерживать все инициативы, которые приведут к справедливому и устойчивому миру, обеспечению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

#OSCE will support all initiatives that will lead to a just and sustainable peace, ensuring the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within the internationally recognized borders. #OSCE2023 #ItsAboutPeople — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Судя по публикациям в Twitter, Буяр Османи побывал сегодня в поселке Бородянка Киевской области, который потерпел огромные разрушения во время вторжения войск РФ весной прошлого года. Османи отметил, что моральный долг ОБСЕ – помочь народу Украины отстроить свои общины.

It is our moral duty to help the people of Ukraine rebuild their communities. We must work towards a lasting peace. #OSCE2023 #ItsAboutPeople pic.twitter.com/vOf3tEWctY — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Как известно, весной 2022 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решила свернуть работу Специальной мониторинговой миссии в Украине. Такое решение стало следствием отсутствия консенсуса по продлению мандата миссии. Ее работу заблокировала страна-агрессор Россия.

Фото: Twitter-аккаунт Буяра Османи