Февраль, 15 в 22:07

Швейцарское правительство приняло разрешение о начале процедуры конфискации замороженных активов из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

Правительство Швейцарии начало административное производство по конфискации активов, замороженных в стране после Революции Достоинства в 2014 году. Процедура конфискации применяется к активам на общую сумму более 130 миллионов швейцарских франков (более $140 млн).

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При этом принятое решение не связано с санкциями против России, принятыми в 2022 году.

Этим решением Федеральный совет Швейцарии поручил Министерству финансов страны начать ряд производств по конфискации через Федеральный административный суд.

Целью производства является конфискация активов политически значимых лиц и их близких сообщников, которые, вероятно, имеют незаконное происхождение.

Речь идет о лицах, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем, который бежал из Украины в феврале 2014 года.

Активы будут оставаться замороженными до окончательного решения системы административного правосудия Швейцарии по конфискации. Имущество, которое будет окончательно конфисковано, будет возвращено украинскому народу в соответствии с международным соглашением.

Отметим, что 15 февраля правительство Швейцарии отказалось от конфискации частных активов граждан РФ из-за того, что это якобы нарушает конституцию и подрывает действующий правопорядок.