Большинство европейцев считают Россию агрессором и верят в победу Украины – опрос

Февраль, 16 в 15:47

61% граждан Евросоюза верят, что Украина победит в войне с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Eupinions.

Больше всего верят в победу Украины, в Польше – 81%.

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Скептически настроены жители Италии, но и там в нашу победу верит более половины граждан – 51%.

В Германии в победе Украины убеждены 55% опрошенных.

Большинство европейцев считают, что главную ответственность за войну несет Россия

По данным опроса, 66% европейцев считают, что в войне против Украины виновата Россия.

Меньше всего в Италии – 54%, больше всего в Польше –88%.

Около 13% респондентов ответили, что не знают, почему началась война. 11% возлагают ответственность на США, 5% – на НАТО и еще 5% считают виновной Украину.

Большинство респондентов считают, что украинцы защищают европейские ценности

Доля тех, кто согласен с этим утверждением, в каждом государстве-члене ЕС колеблется от 59% в Германии и 72% в Италии и Польше. В Бельгии 61%, во Франции 62%, в Нидерландах –66%.

Глава Еupinions и эксперт по вопросам Европы в Фонде Бертельсманна Изабелл Гоффманн отметила, что такое единство является важным сигналом, а общие ценности являются краеугольным камнем поддержки, предоставляемым Украине со стороны ЕС и его стран-членов.

Этот опрос был проведен в декабре 2022 года. В нем приняли участие около 13 300 граждан из стран Европы.

Ранее мы рассказывали, что с начала полномасштабного вторжения треть украинцев остались без работы, более половины населения потеряли здоровье, каждый десятый житель сообщил о повреждении или разрушении своего дома.

Источник: Eupinions