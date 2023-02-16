Большинство европейцев считают Россию агрессором и верят в победу Украины – опрос
61% граждан Евросоюза верят, что Украина победит в войне с Россией.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Eupinions.
Больше всего верят в победу Украины, в Польше – 81%.
Скептически настроены жители Италии, но и там в нашу победу верит более половины граждан – 51%.
В Германии в победе Украины убеждены 55% опрошенных.
Большинство европейцев считают, что главную ответственность за войну несет Россия
По данным опроса, 66% европейцев считают, что в войне против Украины виновата Россия.
Меньше всего в Италии – 54%, больше всего в Польше –88%.
Около 13% респондентов ответили, что не знают, почему началась война. 11% возлагают ответственность на США, 5% – на НАТО и еще 5% считают виновной Украину.
Большинство респондентов считают, что украинцы защищают европейские ценности
Доля тех, кто согласен с этим утверждением, в каждом государстве-члене ЕС колеблется от 59% в Германии и 72% в Италии и Польше. В Бельгии 61%, во Франции 62%, в Нидерландах –66%.
Глава Еupinions и эксперт по вопросам Европы в Фонде Бертельсманна Изабелл Гоффманн отметила, что такое единство является важным сигналом, а общие ценности являются краеугольным камнем поддержки, предоставляемым Украине со стороны ЕС и его стран-членов.
Этот опрос был проведен в декабре 2022 года. В нем приняли участие около 13 300 граждан из стран Европы.
Ранее мы рассказывали, что с начала полномасштабного вторжения треть украинцев остались без работы, более половины населения потеряли здоровье, каждый десятый житель сообщил о повреждении или разрушении своего дома.
Источник: Eupinions