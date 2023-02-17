Февраль, 16 в 23:33

Минск может присоединиться к российско-украинской войне белорусской армией, если кто-то нападет на Беларусь.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью BBC.

Его спросили, готов ли он в 2023 году, как и в прошлом году, позволить России использовать Беларусь в качестве плацдарма для продолжения войны.

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— Да, я готов, — ответил он. — Я готов снова предоставить (территорию, — Ред.). Я также готов вести войну вместе с русскими с территории Беларуси. Но только если кто-то — хоть один солдат — войдет на нашу территорию оттуда (из Украины, — Ред.) с оружием, чтобы убивать моих людей.

BBC отмечает, что сегодня военное сотрудничество между Россией и Беларусью растет, проводятся совместные учения, создана совместная военная группировка.

Но до сих пор белорусский лидер избегал посылать свои войска в Украину, чтобы сражаться вместе с российскими войсками.

Кроме того, Лукашенко использовал встречу с западными журналистами, чтобы обвинить Запад в войне против Украины.

Он обвинил западные правительства в разжигании конфликта и начал угрожать ядерным оружием в стиле президента Росси Владимира Путина.

— Если вы продолжите эту эскалацию, вы получите ядерное оружие, а у России его больше, чем у кого-либо, — сказал он.

Поэтому, по словам Лукашенко, Запад якобы должен “прекратить это”.

— Если начнется ядерная война, Беларусь перестанет существовать. Нам нужно сесть за стол переговоров, потому что ядерная война уничтожит и США. Это никому не нужно, — добавил он.

Способствуя вторжению России в Украину, белорусский правитель теперь утверждает, что может помочь в мирных переговорах.

Лукашенко предположил, что на следующей неделе, когда президент США Джо Байден посетит Польшу, будет самое подходящее время для начала переговоров.

— Я приглашаю (президента Байдена, — Ред.) в Беларусь. Это недалеко от Варшавы, тридцать минут — и он будет в Минске. Он может посадить здесь свой самолет. Я буду уговаривать президента России приехать. Я его тоже приглашаю в Минск, как и Байдена. Мы сядем и достигнем соглашения, — сказал Лукашенко.

BBC отмечает, что это приглашение президент США, скорее всего, отклонит, поскольку в российско-украинской войне Лукашенко не рассматривается как честный посредник.