Февраль, 13 в 20:51

В понедельник, 13 февраля, министерства иностранных дел США, Франции и Канады призвали своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси.

Как отмечают западные дипломаты, это связано с ухудшением ситуации с безопасностью из-за войны России против Украины.

Подобные сообщения от министерств других стран не являются новыми. За несколько недель до начала российского вторжения 24 февраля 2022 года посольства также настоятельно рекомендовали своим гражданам покинуть территорию РФ.

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Военный и политический эксперт Александр Мусиенко уверен, что призывы от США, Франции и Канады являются мерой предосторожности, “они хотят перестраховаться”.

Однако это не означает, что Россия будет проводить какие-то наступательные действия в отношении Украины с территории Беларуси. Для этого у страны-агрессора недостаточно сил и средств.

– В Беларуси нет большого количества российских войск, все они сейчас сконцентрированы на востоке Украины. Как выяснилось, российские войска прибывали в Беларусь для учений на их полигонах и сейчас отправляются в районы боевых действий на Восток. К тому же украинская граница чрезвычайно укреплена. Много работ проведено по фортификации, минированию путей, подрыву мостов и переходов, размещению дополнительных сил и подразделений украинских войск Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, – сказал эксперт в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

Мусиенко подчеркнул, что в любом случае ВСУ смогут отбить удары российских войск с северного направления.

По словам политолога Алексея Якубина, еще одной причиной такой активизации западных стран является предупреждение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

– Это последнее предупреждение Беларуси в плане того, чтобы Лукашенко в конце концов не решил присоединиться к агрессии России против Украины в активной фазе. В пассивном плане Беларусь и так используется. Запад намекает, если белорусские власти это сделают, то в дальнейшем ощутят всю силу санкционного давления. Если посмотреть на санкционные пакеты, которые до этого принимались, то Беларуси там было очень немного. Власти Беларуси должны понимать, чем для них может закончиться, например, попытка в окончательном плане подыграть Путину, — пояснил он.