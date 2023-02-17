В США рассказали, как планируют покрывать нехватку артиллерийских снарядов для Украины
США потребуется от 12 до 18 месяцев, чтобы достичь максимального уровня производства в 70 тыс. артиллерийских снарядов на месяц.
Об этом сообщает CNN.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что темпы расходов боеприпасов в Украине во много раз превышают текущие темпы производства, и это создает напряженную ситуацию для натовской оборонной промышленности.
Большая часть этой нагрузки ложится на плечи США.
Например, оборонный завод в центре Скрэнтона, штат Пенсильвания, производит примерно 11 тыс. артиллерийских снарядов в месяц. Это может показаться много, но украинские военные часто используют такое количество снарядов всего за несколько дней.
Чтобы удовлетворить спрос, завод в Скрэнтоне инвестирует в новое высокотехнологичное оборудование, увеличивает штат и в конечном итоге перейдет на круглосуточный график непрерывного производства.
США вместе с союзниками за последний год отправили в Украину военную помощь на сумму почти 50 млрд долларов.
Пентагон выделил примерно 3 млрд долларов на закупку боеприпасов за границей у союзников и наращивание производства внутри страны. Часть этих денег пойдет на производство 155-мм артиллерийских снарядов.
США планируют увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% — с 15 тыс. до 70 тыс. в месяц. Об этом заявил Дуг Буш, начальник снабжения армии США. Большая часть снарядов будет изготавливаться заводом в Скрэнтоне.
Завод Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас, выпускает серию ракет и реактивных снарядов, в том числе используемых в ракетном комплексе Patriot.
В Гарланде, штат Техас, будет построен завод по производству артиллерийских снарядов. А существующий завод в Мидлтауне, штат Айова, расширяется — там будут производить 155-мм снаряды.
По словам Дуга Буша, США потребуется от 12 до 18 месяцев, чтобы достичь темпов производства в 70 тыс. артиллерийских снарядов на месяц.
Помимо обеспечения украинских войск необходимой техникой и боеприпасами, США также должны выполнять заказы союзников на поставку дополнительного оборудования, количество которых только увеличивается.
— Многие союзники в Европе прямо сейчас увеличивают свои заказы на военную технику США из-за войны, так что это увеличивает спрос на нашу продукцию, — сказал Буш.