В США рассказали, как планируют покрывать нехватку артиллерийских снарядов для Украины

Февраль, 17 в 12:51

США потребуется от 12 до 18 месяцев, чтобы достичь максимального уровня производства в 70 тыс. артиллерийских снарядов на месяц.

Об этом сообщает CNN.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что темпы расходов боеприпасов в Украине во много раз превышают текущие темпы производства, и это создает напряженную ситуацию для натовской оборонной промышленности.

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Большая часть этой нагрузки ложится на плечи США.

Например, оборонный завод в центре Скрэнтона, штат Пенсильвания, производит примерно 11 тыс. артиллерийских снарядов в месяц. Это может показаться много, но украинские военные часто используют такое количество снарядов всего за несколько дней.

Чтобы удовлетворить спрос, завод в Скрэнтоне инвестирует в новое высокотехнологичное оборудование, увеличивает штат и в конечном итоге перейдет на круглосуточный график непрерывного производства.

США вместе с союзниками за последний год отправили в Украину военную помощь на сумму почти 50 млрд долларов.

Пентагон выделил примерно 3 млрд долларов на закупку боеприпасов за границей у союзников и наращивание производства внутри страны. Часть этих денег пойдет на производство 155-мм артиллерийских снарядов.

США планируют увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% — с 15 тыс. до 70 тыс. в месяц. Об этом заявил Дуг Буш, начальник снабжения армии США. Большая часть снарядов будет изготавливаться заводом в Скрэнтоне.

Завод Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас, выпускает серию ракет и реактивных снарядов, в том числе используемых в ракетном комплексе Patriot.

В Гарланде, штат Техас, будет построен завод по производству артиллерийских снарядов. А существующий завод в Мидлтауне, штат Айова, расширяется — там будут производить 155-мм снаряды.

По словам Дуга Буша, США потребуется от 12 до 18 месяцев, чтобы достичь темпов производства в 70 тыс. артиллерийских снарядов на месяц.

Помимо обеспечения украинских войск необходимой техникой и боеприпасами, США также должны выполнять заказы союзников на поставку дополнительного оборудования, количество которых только увеличивается.