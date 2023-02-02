ПВО Patriot будет на вооружении раньше: украинские военные опережают график обучения

Украинские военные смогут оперировать системой ПВО Patriot в течение недель.

Об этом сообщил атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий.

О конкретных датах он не сказал. Сейчас в США на Patriot обучается около 100 украинских защитников.

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Напомним, 17 января премьер Нидерландов Марк Рютте объявил, что его государство передаст Украине еще один комплекс Patriot.

Соединенные Штаты в начале января 2023 года заявляли, что украинские военные начнут учения по использованию ЗРК Patriot в конце месяца. Впоследствии министр обороны Алексей Резников добавил, что для того, чтобы украинские офицеры умели пользоваться ЗРК, понадобится около 10 недель.

Полномасштабная война в Украине длится уже 344-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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