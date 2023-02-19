Меньше аплодисментов, больше вооружения: Боррель призвал ЕС ускорить поставки военной помощи Украине

Февраль, 19 в 12:13

Европейский Союз и его страны-члены должны ускорить поставки оружия для Украины, которое необходимо уже сейчас.

Об этом 19 февраля, во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинцы получают массу аплодисментов, но недостаточно амуниции.

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– Это феномен. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и больших поставоках вооружения. Украина борется, отдавая самую высокую цену жизнью, но эта война происходит на европейской территории, касаясь нас и имея глобальный эффект на весь мир, – сказал Боррель.

По его словам, сейчас Украина сталкивается с тремя основными вызовами:

авторитет как мирового игрока;

стратегическая ответственность за безопасность и оборону;

взаимодействие с партнерами для сохранения или перестройки сотрудничества с глобальным Югом.

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходит в Германии 17-19 февраля, посвящена войне в Украине. Российских чиновников на форум не приглашали.