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Россия усиливает ядерный шантаж с целью сорвать визит президента США в Европу – ГУР

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Россия усиливает ядерный шантаж с целью сорвать визит президента США в Европу – ГУР

РФ начинает масштабные учения стратегических ядерных сил в преддверии визита в Европу президента США Джо Байдена.

Об этом сообщают в ГУР Украины.

– Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования, – говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, в рамках подготовки к учениям была проведена проверка системы централизованного боевого управления ВС РФ Монолит.

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– В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил (СЯС) переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность СЯС к применению, – рассказали в ГУР.

Также на авиабазе Тамбов развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что такие действия — попытка помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины.

Напомним, накануне в ГУР заявили, что у российских оккупационных войск недостаточно сил и средств для повторного вторжения в Украину с территории Беларуси в ближайшие две-три недели.

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Источник: ГУР
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