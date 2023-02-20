Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн – Байден

Февраль, 20 в 12:36

Президент США Джо Байден заявил, что объявит о дополнительной помощи в размере $500 млн Украине.

Об этом он сказал это во время выступления с Владимиром Зеленским, пишет CNN.

По его словам, пакет помощи будет включать больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы и гаубицы.

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Президент США также рассказал о стойкости украинского сопротивления.

– Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит, – сказал Байден.

На сайте Белого дома говорится, что помощь будет включать критически важное оборудование, в том числе артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, которые помогут защитить украинский народ от воздушных бомбардировок.

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с официальным визитом в Киев. Это исторический день, поскольку между нынешним и предыдущим визитом американских лидеров в Украину – почти 15 лет.

Источник: Белый дом