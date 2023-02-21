Февраль, 21 в 16:00

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС предоставить Украине боеприпасы с их складов.

Об этом главный дипломат Евросоюза сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Боррель уточнил, что направил соответствующее письмо министрам обороны стран ЕС после совещания с министрами иностранных дел.

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– Оборона – это вопрос, который находится в компетенции государств-членов… Вчера ночью я направил письмо всем министрам обороны, которое они получат сегодня, с просьбой предоставить Украине боеприпасы с их складов и те, что предусмотрены уже заключенными с промышленностью контрактами, отдав Украине приоритет, – подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что в условиях полномасштабной войны время измеряется “неделями, а не месяцами”. Поэтому первое, что должен сделать Евросоюз в помощи Украине – предоставить вооружение, которое уже есть. Параллельно следует наращивать производство оружия и боеприпасов в ЕС.

– Первое, что мы должны сделать, – это использовать то, что мы имеем, второе – иметь больше и третье – увеличить производственные мощности, – объяснил Боррель.

Он отметил, что Украина должна получить от союзников всю необходимую военную помощь, и ее нужно ускорять, особенно поставки боеприпасов.

– И мы сейчас рассматриваем, как можно ускорить предоставление такой помощи Украине со стороны стран-членов ЕС, – заявил Боррель.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, сообщил, что эксперты по закупкам военного блока, Евросоюза и Украины проведут совместное заседание по поставкам вооружения.

– Мы согласились сегодня созвать встречу экспертов по закупкам НАТО, ЕС и Украины, чтобы увидеть, что еще мы можем сделать вместе, чтобы у Украины было необходимое оружие. В НАТО мы много месяцев работали над наращиванием производства, – заявил Столтенберг.

Он также сообщил, что по просьбе Украины НАТО поможет нашему государству развивать эффективную и прозрачную систему закупок.

Источник: Twitter-аккаунт Оаны Лунгеску