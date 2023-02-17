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CNN показало, как завод в Пенсильвании производит 11 тыс. артснарядов для Украины

Марта Бондаренко, редактор ленты
CNN показало, как завод в Пенсильвании производит 11 тыс. артснарядов для Украины
Фото: Генштаб ВСУ

На огромном заводе недалеко от скоростной автомагистрали в центре Скрэнтона, штат Пенсильвания, производят артиллерийские боеприпасы для Вооруженных сил Украины.

Телеканал CNN показал, как в цехах изготавливают раскаленные снаряды.

Завод работает на полную мощность и производит примерно 11 тыс. артиллерийских снарядов в месяц. Но такое количество украинские военные израсходуют всего за несколько дней.

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Чтобы удовлетворить потребности, на заводе решили установить новое высокотехнологичное оборудование и нанять несколько десятков дополнительных рабочих. В конечном итоге завод должен перейти на круглосуточный график непрерывного производства.

Боеприпасы изготавливают из специальной стали, которую нагревают до 2 тыс. градусов и из которой формируют оболочку для снаряда. На этом этапе нужно несколько часов, чтобы нагреть сталь и придать ей нужную форму.

На заводе производят артиллерийские снаряды диаметром 155 мм.

Ранее сообщалось, что США необходимо от 12 до 18 месяцев, чтобы выйти на максимальное производство в 70 тыс. артиллерийских снарядов в месяц.

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Источник: CNN
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