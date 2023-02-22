Февраль, 21 в 22:07

Глава словацкого Министерства иностранных дел Растислав Качер обругал премьера Венгрии Виктора Орбана за поддержку агрессии России и президента РФ Владимира Путина.

Об этом Качер написал в Facebook, и добавил, что восхищается патриотизмом и свободолюбием украинцев, несмотря на преступления армии РФ.

Министр заявил, что вторжение России в Украину является “ужасом в прямом эфире”.

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Качер сообщил, что встречался с представителями стран-членов Евросоюза, среди которых увидел единство в поддержке свободы и независимости Украины и “решимость поддержать украинцев до их победы”.

Впрочем глава МИД Словакии отметил, что один член Евросоюза все еще “бредит, что поставки оружия продолжают войну”.

Он привел слова главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который накануне заявил, что война в Украине — “конфликт двух славянских государств”.

— То есть, пусть россияне быстро убивают украинцев… Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в современной Венгрии) упал бы от стыда за таких христиан, — написал он.

Министр напомнил, как президент России предоставлял поддерживаемым на Донбассе боевикам оружие с 2014 года, которые смогли оккупировать части Донецкой и Луганской областей и захватили Крымский полуостров. В этом контексте он написал: “В одном я согласен с этими карпатскими коллаборационистами российских агрессоров. Поставка оружия в Украину затягивает конфликт и откладывает мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия”.

— Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, тогда и другие перестанут поддерживать Киев в военном плане, и наступит мир. Все очень просто, — написал он.

Растислав Качер призвал всех сторонников России переезжать в Москву, “где они будут гнить в тюрьме или ГУЛАГе”.

Глава МИД Словакии добавил, что на сторону Путина, кроме неонацистов, перешел и Виктор Орбан.

— Я пишу эти строки в поезде из Брюсселя в Лондон. Словакия является частью Запада… Сегодня — также ЕС и НАТО. Мы являемся частью развитого мира. Я не хочу, чтобы мы “делали как Орбан” и уж точно не были на стороне Путина. Это было бы нашей погибелью. Для коллаборационистов Путина, и особенно для тех, кто из Карпатского бассейна и Фельвидека (венгерское название Словакии, — Ред.), для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Идите на*уй!”, — написал министр.

Орбан и позиция по Украине

Напомним, в апреле прошлого года премьер Венгрии Виктор Орбан, который является давним союзником России, назвал президента Владимира Зеленского одним из “оппонентов”, с которым ему пришлось бороться во время предвыборной кампании, чтобы сохранить четвертую каденцию в кресле премьера Венгрии.

В декабре того же года Венгрия блокировала пакет помощи Киеву на сумму $19 млрд от Евросоюза, но впоследствии отказалась от своей позиции в обмен на финансирование со стороны Брюсселя.

Кроме того, в 2022 году Орбана подвергли критике из-за надетого шарфа, на котором часть Украины была изображена как часть Венгрии.

Уже в 2023 году, во время визита Зеленского в Брюссель Орбан отказался аплодировать президенту Украины, что заметно выделилось на фоне поведения других европейских лидеров.

Фото: Rastislav Kacer