Франция передаст Украине радары GM 200 для систем ПВО: что о них известно
Франция передаст Украине радары GM 200 для системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил генеральный директор компании Thales Партис Кейн в интервью изданию Le Journal du Dimanche.
По его словам, РЛС GM200 поставят в Украину уже в мае этого года.
Ground Master 200 (GM200) — это трехкоординатный радар (РЛС) средней дальности производства Thales Group. Он работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения или датчик для системы ПВО.
GM200 имеет поверхностный канал и возможность обнаружения ракет/артиллерии/минометов и предупреждения.
Система имеет габариты 20-футового контейнера ISO и весит менее десяти тонн. Включает электрогенератор, мачту и помещение для 2 рабочих станций с комплектом радиовещания и передачи данных.
GM200 перевозят автомобильным транспортом, по железной дороге, тактическим самолетом (тип C-130) или вертолетом. Радар можно настроить за 15 минут и управлять им дистанционно или локально.
Характеристики GM200
Домен обнаружения:
- Инструментальный диапазон: 250 км наблюдения, 100 км привлечения
- Потолок: до 24 км
- Угол покрытия: 70°
Ключевые особенности:
- Скорость обновления: до 1,5 с
- S-диапазон
- Алгоритмы, вдохновленные искусственным интеллектом
- Возможности радиоэлектронной защиты
- Полностью цифровой составной пучок
- Полный допплеровский сигнал
- Технология GaN
Производительность обнаружения:
- Воздушные мишени (ABT)
- Вертолеты (включая зависание во время всплывающей фазы)
- Крылатые ракеты
- Морские надводные цели
- Ракеты
- Артиллерия и минометы
- БПЛА от класса I (мини) до класса IV (HALE).
Напомним, что 1 февраля министр обороны Украины Алексей Резников подписал соглашение о поставках радиолокационных систем MG 200 для противовоздушной обороны.