Февраль, 26 в 20:03

Франция передаст Украине радары GM 200 для системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил генеральный директор компании Thales Партис Кейн в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

По его словам, РЛС GM200 поставят в Украину уже в мае этого года.

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Ground Master 200 (GM200) — это трехкоординатный радар (РЛС) средней дальности производства Thales Group. Он работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения или датчик для системы ПВО.

GM200 имеет поверхностный канал и возможность обнаружения ракет/артиллерии/минометов и предупреждения.

Система имеет габариты 20-футового контейнера ISO и весит менее десяти тонн. Включает электрогенератор, мачту и помещение для 2 рабочих станций с комплектом радиовещания и передачи данных.

GM200 перевозят автомобильным транспортом, по железной дороге, тактическим самолетом (тип C-130) или вертолетом. Радар можно настроить за 15 минут и управлять им дистанционно или локально.

Характеристики GM200

Домен обнаружения:

Инструментальный диапазон: 250 км наблюдения, 100 км привлечения

Потолок: до 24 км

Угол покрытия: 70°

Ключевые особенности:

Скорость обновления: до 1,5 с

S-диапазон

Алгоритмы, вдохновленные искусственным интеллектом

Возможности радиоэлектронной защиты

Полностью цифровой составной пучок

Полный допплеровский сигнал

Технология GaN

Производительность обнаружения:

Воздушные мишени (ABT)

Вертолеты (включая зависание во время всплывающей фазы)

Крылатые ракеты

Морские надводные цели

Ракеты

Артиллерия и минометы

БПЛА от класса I (мини) до класса IV (HALE).

Напомним, что 1 февраля министр обороны Украины Алексей Резников подписал соглашение о поставках радиолокационных систем MG 200 для противовоздушной обороны.