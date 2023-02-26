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Франция передаст Украине радары GM 200 для систем ПВО: что о них известно

Валентина Чорна, редактор ленты
Франция передаст Украине радары GM 200 для систем ПВО: что о них известно
Фото: Getty Images

Франция передаст Украине радары GM 200 для системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил генеральный директор компании Thales Партис Кейн в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

По его словам, РЛС GM200 поставят в Украину уже в мае этого года.

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Ground Master 200 (GM200) — это трехкоординатный радар (РЛС) средней дальности производства Thales Group. Он работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения или датчик для системы ПВО.

GM200 имеет поверхностный канал и возможность обнаружения ракет/артиллерии/минометов и предупреждения.

Система имеет габариты 20-футового контейнера ISO и весит менее десяти тонн. Включает электрогенератор, мачту и помещение для 2 рабочих станций с комплектом радиовещания и передачи данных.

GM200 перевозят автомобильным транспортом, по железной дороге, тактическим самолетом (тип C-130) или вертолетом. Радар можно настроить за 15 минут и управлять им дистанционно или локально.

Характеристики GM200

Домен обнаружения:

  • Инструментальный диапазон: 250 км наблюдения, 100 км привлечения
  • Потолок: до 24 км
  • Угол покрытия: 70°

Ключевые особенности:

  • Скорость обновления: до 1,5 с
  • S-диапазон
  • Алгоритмы, вдохновленные искусственным интеллектом
  • Возможности радиоэлектронной защиты
  • Полностью цифровой составной пучок
  • Полный допплеровский сигнал
  • Технология GaN

Производительность обнаружения:

  • Воздушные мишени (ABT)
  • Вертолеты (включая зависание во время всплывающей фазы)
  • Крылатые ракеты
  • Морские надводные цели
  • Ракеты
  • Артиллерия и минометы
  • БПЛА от класса I (мини) до класса IV (HALE).

Напомним, что 1 февраля министр обороны Украины Алексей Резников подписал соглашение о поставках радиолокационных систем MG 200 для противовоздушной обороны.

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