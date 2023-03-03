Март, 03 в 16:30

Украина еще не скоро получит американские боевые танки Abrams, это может занять месяцы. А дискуссии о многофункциональных истребителях F-16 пока не ко времени.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.

По его словам, график поставок танков Abrams отличается от графика предоставления немецких боевых танков Leopard.

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– Поставки Abrams происходят по другому графику, чем Leopard, потому что мы закупаем новые танки для Украины. Это займет много месяцев, – подчеркнул Кирби.

Комментируя перспективы поставки истребителей Украине, он напомнил о позиции президента США Джо Байдена. Американский лидер недавно заявил, что наша страна сейчас нуждается не в самолетах F-16, а в танках, артиллерии, системах HIMARS и противовоздушной обороне.

– Президент Байден четко дал понять, что сейчас речь не идет об истребителях F-16… По нашему мнению, дискуссию об F-16 нужно провести в другой раз. Мы должны сосредоточиться на танках, артиллерии, боеприпасах и зенитных системах. Именно это мы в первую очередь доставляем в Украину, – объяснил Кирби.

Он заверил, что Вашингтон ежедневно находится в тесном контакте с Киевом по поводу потребностей Вооруженных сил Украины “на ближайшие недели и месяцы”.

Кирби напомнил, что полномасштабная война в Украине могла бы завершиться уже сейчас, если бы российский диктатор Владимир Путин приказал вывести войска РФ. Однако в Вашингтоне не видят признаков, что Кремль хочет прекратить войну.

– Напротив, он (Путин, – Ред.) ищет способы продолжать атаковать гражданскую инфраструктуру. Мы знаем, что уже планируются новые атаки, когда погода улучшится, – заявил Кирби.

В связи с этим он подчеркнул, что союзники не должны терять время, поскольку Украина должна быть способна не только защищаться от новых атак РФ, но и атаковать сама. Именно поэтому сейчас происходят тренировки украинских военных в странах Запада.

– Следующие несколько месяцев будут решающими. Мы исходим из того, что россияне будут совершать новые атаки, и украинцы тоже этого будут хотеть. Мы должны позаботиться о том, чтобы они могли быть успешными, – объяснил спикер.

Он заверил, что никто в Соединенных Штатах не хочет, чтобы война продолжалась и в следующем году. В то же время, она должна завершиться на условиях уважения к суверенитету и независимости Украины. И только официальный Киев будет определять, когда готов сесть за стол переговоров.

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Источник: Der Tagesspiegel