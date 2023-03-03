В Беларуси осудили на 10 лет лауреата Нобелевской премии мира Беляцкого
В пятницу, 3 марта, суд Минска приговорил белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы.
Как сообщает правозащитный центр Вясна, еще трое правозащитников получили от 7 до 9 лет колонии.
Приговор зачитала судья Марина Запасник. Согласно ему:
- основатель и глава Вясны, Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий получил 10 лет колонии в условиях усиленного режима;
- заместитель главы Вясны, вице-президент FIDH (Международной федерации по правам человека) Валентин Стефанович – 9 лет колонии в условиях усиленного режима;
- координатор кампании Правозащитники за свободные выборы, юрист Владимир Лабкович – 7 лет колонии в условиях усиленного режима;
- правозащитник Вясны Дмитрий Соловьев – 8 лет колонии заочно.
Суд также назначил Беляцкому штраф в размере 185 тыс. белорусских рублей, а всем остальным правозащитникам – по 111 тыс. белорусских рублей.
Прокуратура требовала наказание правозащитникам: от 9 до 12 лет колонии и большие штрафы.
Судебный процесс длился два месяца, правозащитники не признали вину.
Приговор еще не вступил в силу, его можно оспорить.
Что известно о деле Вясны
Правозащитникам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 228 (контрабанда организованной группой) и ч. 2 ст. 342 (финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.
Обвинение утверждало, что правозащитники с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года якобы обналичивали средства, полученные от различных структур и фондов на банковские счета “подконтрольной им иностранной организации”, с целью использования в Беларуси “для незаконной деятельности и финансирования центра Вясна”.
Кроме того, обвинение заявляло, что правозащитники якобы “готовили граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также осуществляли финансирование и материальное обеспечение таких действий под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе от имени ПЦ Вясна”.
Прокуроры обвиняли правозащитников в оплате штрафов, счетов за питание в изоляторах, оплате работы адвокатов для задержанных.
Как отмечает правозащитный центр Вясна, в материалах уголовного дела 284 тома, таким образом “это рекордное по объему политическое дело”.
Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович не признали вину и подчеркнули, что деятельность Вясны была легитимной и отвечала Декларации ООН о правозащитниках. Они объясняли, что оказывали помощь жертвам политических репрессий в Беларуси.
На суде ни одно ходатайство адвокатов не было удовлетворено: ни о процессе на белорусском языке, ни о снятии наручников, ни о времени для ознакомления с делом и тому подобное.
Трое из четырех осужденных правозащитников были задержаны в июле 2021 года.
Судебный процесс вызвал широкий резонанс в мире. Перед оглашением приговора 21 международная правозащитная организация, в частности Human Rights Watch, призвали немедленно освобожить правозащитников.
Что известно об Алесе Беляцком
Алесь Беляцкий является председателем и основателем правозащитного центра Вясна.
Он лауреат Нобелевской премии мира 2022 вместе с украинской правозащитной организацией Центр гражданских свобод и российской правозащитной организацией Мемориал.
С 2007 по 2016 год Беляцкий был вице-президентом Международной федерации прав человека (FIDH). Он является членом Союза белорусских писателей и Белорусского ПЭН-центра.
За 25 лет своей деятельности Беляцкий был отмечен многими премиями и наградами: премией свободы имени Андрея Сахарова, премией Госдепартамента США, премией Леха Валенсы, премией Вацлава Гавела от ПАСЕ.
Источник: Правозащитный центр Вясна