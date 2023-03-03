Март, 03 в 14:50

В пятницу, 3 марта, суд Минска приговорил белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает правозащитный центр Вясна, еще трое правозащитников получили от 7 до 9 лет колонии.

Приговор зачитала судья Марина Запасник. Согласно ему:

Сейчас смотрят

основатель и глава Вясны, Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий получил 10 лет колонии в условиях усиленного режима;

получил 10 лет колонии в условиях усиленного режима; заместитель главы Вясны, вице-президент FIDH (Международной федерации по правам человека) Валентин Стефанович – 9 лет колонии в условиях усиленного режима;

– 9 лет колонии в условиях усиленного режима; координатор кампании Правозащитники за свободные выборы, юрист Владимир Лабкович – 7 лет колонии в условиях усиленного режима;

– 7 лет колонии в условиях усиленного режима; правозащитник Вясны Дмитрий Соловьев – 8 лет колонии заочно.

Суд также назначил Беляцкому штраф в размере 185 тыс. белорусских рублей, а всем остальным правозащитникам – по 111 тыс. белорусских рублей.

Прокуратура требовала наказание правозащитникам: от 9 до 12 лет колонии и большие штрафы.

Судебный процесс длился два месяца, правозащитники не признали вину.

Приговор еще не вступил в силу, его можно оспорить.

Что известно о деле Вясны

Правозащитникам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 228 (контрабанда организованной группой) и ч. 2 ст. 342 (финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.

Обвинение утверждало, что правозащитники с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года якобы обналичивали средства, полученные от различных структур и фондов на банковские счета “подконтрольной им иностранной организации”, с целью использования в Беларуси “для незаконной деятельности и финансирования центра Вясна”.

Кроме того, обвинение заявляло, что правозащитники якобы “готовили граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также осуществляли финансирование и материальное обеспечение таких действий под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе от имени ПЦ Вясна”.

Прокуроры обвиняли правозащитников в оплате штрафов, счетов за питание в изоляторах, оплате работы адвокатов для задержанных.

Как отмечает правозащитный центр Вясна, в материалах уголовного дела 284 тома, таким образом “это рекордное по объему политическое дело”.

Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович не признали вину и подчеркнули, что деятельность Вясны была легитимной и отвечала Декларации ООН о правозащитниках. Они объясняли, что оказывали помощь жертвам политических репрессий в Беларуси.

На суде ни одно ходатайство адвокатов не было удовлетворено: ни о процессе на белорусском языке, ни о снятии наручников, ни о времени для ознакомления с делом и тому подобное.

Трое из четырех осужденных правозащитников были задержаны в июле 2021 года.

Судебный процесс вызвал широкий резонанс в мире. Перед оглашением приговора 21 международная правозащитная организация, в частности Human Rights Watch, призвали немедленно освобожить правозащитников.

Что известно об Алесе Беляцком

Алесь Беляцкий является председателем и основателем правозащитного центра Вясна.

Он лауреат Нобелевской премии мира 2022 вместе с украинской правозащитной организацией Центр гражданских свобод и российской правозащитной организацией Мемориал.

С 2007 по 2016 год Беляцкий был вице-президентом Международной федерации прав человека (FIDH). Он является членом Союза белорусских писателей и Белорусского ПЭН-центра.

За 25 лет своей деятельности Беляцкий был отмечен многими премиями и наградами: премией свободы имени Андрея Сахарова, премией Госдепартамента США, премией Леха Валенсы, премией Вацлава Гавела от ПАСЕ.

Источник: Правозащитный центр Вясна