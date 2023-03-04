Самолет, пять дронов и еще 820 оккупантов: потери РФ за последние сутки
Фото: Генштаб ВСУ
Потери России в войне против Украины достигли 152 190 убитыми, из которых 820 — уничтожены за последние сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 4 марта.
Также нашим защитникам удалось сбить вражеский самолет, уничтожить четыре танка, 10 боевых бронированных машин, 12 артсистем, пять беспилотников и много другой боевой техники.
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2023-го:
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- личный состав — около 152 190 (+820) человек ликвидировано;
- танки — 3 409 (+4);
- боевые бронированные машины — 6 683 (+10);
- артиллерийские системы — 2 414 (+12);
- РСЗО — 487 (+3);
- средства ПВО — 247;
- самолеты — 302 (+1);
- вертолеты — 289;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 066 (+5);
- крылатые ракеты — 873;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 289 (+8);
- специальная техника — 230.
За сутки ВСУ также отбили более 150 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
А наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два — по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях.