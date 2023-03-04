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Факты / Україна

Самолет, пять дронов и еще 820 оккупантов: потери РФ за последние сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери России в войне против Украины достигли 152 190 убитыми, из которых 820 — уничтожены за последние сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 4 марта.

Также нашим защитникам удалось сбить вражеский самолет, уничтожить четыре танка, 10 боевых бронированных машин, 12 артсистем, пять беспилотников и много другой боевой техники.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2023-го:

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  • личный состав — около 152 190 (+820) человек ликвидировано;
  • танки — 3 409 (+4);
  • боевые бронированные машины — 6 683 (+10);
  • артиллерийские системы — 2 414 (+12);
  • РСЗО — 487 (+3);
  • средства ПВО — 247;
  • самолеты — 302 (+1);
  • вертолеты — 289;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 066 (+5);
  • крылатые ракеты — 873;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5 289 (+8);
  • специальная техника — 230.

За сутки ВСУ также отбили более 150 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

А наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два — по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях.

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Источник: Генштаб ВСУ
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