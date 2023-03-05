Чистые, как слеза: президент Сербии отвергает обвинения в поставках боеприпасов Украине или России

Март, 05 в 17:54

Президент Сербии Александар Вучич опроверг сообщения о поставках боеприпасов Украине или России.

Об этом он сообщил 5 марта на конференции ООН, сообщает издание Danas.

– Мы сделали все в соответствии с законом, мы чисты, как слеза, — сказал он.

По словам президента, ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине, и назвал тех, кто утверждает обратное — лжецами.

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– Им должно быть стыдно, поскольку они наносят вред Сербии, — отметил Вучич.

Напомним, накануне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что якобы сербский государственный оружейный завод недавно поставил около 3500 единиц для реактивных систем залпового огня Град, которые использовались как российскими, так и украинскими войсками.

Ранее президент Вучич заявлял, что сербы, завербованные российской частной военной кампанией (ЧВК) Вагнера, будут привлечены к ответственности, когда вернутся на родину.