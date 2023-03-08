Боррель предложил ЕС выделить €1 млрд на закупку боеприпасов для ВСУ и пополнение собственных запасов

Март, 08 в 20:34

Представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложил ЕС потратить €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

— Я предлагаю собрать еще €1 млрд, — сказал он СМИ после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.

Боррель также рассказал о расследовании взрывов на газопроводе Северный поток, отметив, что пока расследование продолжается, сделать выводы невозможно.

Также Евросоюз до конца марта 2023 года завершит вспомогательную тренировочную миссию для Украины, в рамках которой подготовку проходили 11 тыс. военнослужащих ВСУ.

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Как сообщил Боррель, до конца года количество обученных украинских военных специалистов достигнет 30 тыс. Он добавил, что после слов министра обороны Алексея Резникова есть четкое сообщение, что для Украины получить мир — значит победить в войне.