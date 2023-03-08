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Танки из Германии и Португалии прибудут в Украину до конца марта — Писториус

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Leopard-2
Фото: Getty Images

Обещанные Германией и Португалией боевые танки будут поставлены до конца марта в Украину.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

— Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard-2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину… вместе до конца этого месяца, — сказал он в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.

Отмечается, что танки прибудут в страну вместе с подготовленными экипажами.

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Накануне стало известно, что Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2А4 немецкого производства.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, Варшава готова запустить сервисный центр, который будет заниматься обновлением и обслуживанием танков Leopard, которые отправляются в Украину. В частности, речь идет и о версии Leopard 1.

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Источник: Spiegel
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