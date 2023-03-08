За год войны западные партнеры предоставили Украине помощь на €150 млрд
За год полномасштабной войны союзники совокупно предоставили Украине помощь на €150 млрд.
Об этом 8 марта, перед встречей министров обороны стран-союзниц, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
– Союзники НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на около €150 млрд, из которых 65 млрд — военная помощь, – сказал он.
Генсек подчеркнул, что странам-партнерам необходимо увеличивать производство боеприпасов, и отметил, что именно об этом будет идти речь на встрече.
Союзники готовятся согласовать новые нормативы запасов боеприпасов, чтобы быть способными и пополнять собственные склады, и передавать их Украине.
– Союзники в НАТО подписали контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса по наращиванию производства, учитывая сигналы о наших долгосрочных потребностях — и я приветствую этот шаг.
Некоторые союзники запускают совместные проекты и закупки по различным видам боеприпасов и складов для боеприпасов, — отметил Столтенберг.
Напомним, Евросоюз до конца марта 2023 года завершит вспомогательную тренировочную миссию для Украины, в рамках которой подготовку проходили 11 тыс. военнослужащих ВСУ.