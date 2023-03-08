Березень, 08 в 17:25

Євросоюз до кінця березня 2023 року завершить допоміжну тренувальну місію для України, в рамках якої підготовку проходили 11 тис. військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Стокгольмі під час пресконференції, до кінця року кількість навчених українських військових спеціалістів сягне 30 тис.

– Наша місія підготує понад 11 тис. осіб до кінця березня, і до кінця року ми очікуємо підготувати 30 тис. солдатів, – сказав він.

Крім того, за його словами, місія ЄС підготує екіпажі для танків, які буде поставлено в Україну по лінії НАТО.

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Жозеп Боррель додав, що після того, як почув міністра оборони Олексія Резнікова, є чітке повідомлення: “для України здобути мир означає перемогти у війні”.

Нагадаємо, на початку лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак казав, що найближчим часом на території держави розпочнуться навчання українських танкістів для того, щоб опанувати західні танки, ймовірно, німецькі Leopard 2.

Водночас тренування українських військовослужбовців з використання систем зенітно-ракетних комплексів Patriot почалось вже в першій половині січня поточного року.