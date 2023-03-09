Март, 09 в 18:03

Предложение о резолюции, признающей Россию государственным спонсором терроризма, внесенное оппозиционными демократами парламента Словении, было отклонено комитетом по внешней политике во вторник, несмотря на то, что Европейский парламент принял аналогичную резолюцию в прошлом году.

Об этом пишет издание Euractiv.

Вместо того, чтобы поддержать предложение о принятии резолюции, комитет единогласно поддержал выводы коалиции, осуждающие войну России в Украине и призывающие правительство продолжать оказывать помощь и содействие Киеву.

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Комитет также призвал правительство выступать за “всеобъемлющий, справедливый и прочный мир” и поддержал правительственные усилия по проведению независимого расследования военных преступлений в Украине.

Демократы, внесшие предложение, утверждали, что, приняв резолюцию, Словения осудит нападения России на украинских граждан, гражданские здания и ключевую энергетическую инфраструктуру.

– Мы бы показали нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество, защищая свою родину и борясь за универсальные ценности свободы и демократии, и в то же время осудили бы российское вторжение, – сказали они.

Однако голосование в комитете было ожидаемым, поскольку правящая коалиция отвергла предложение сразу после его внесения.

Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что любая инициатива по включению России в список стран, спонсирующих терроризм, будет равносильна наказанию всего российского народа.

Министерство иностранных дел прибегло к юридическому толкованию, заявив, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве нет категории или списка стран, поддерживающих терроризм. До сих пор только семь стран-членов ЕС приняли подобные резолюции, и даже США, имеющие для этого правовые основания, не приняли соответствующей резолюции.

По словам госсекретаря Министерства иностранных дел Самуэля Збогара, причисление России к государствам-спонсорам терроризма с юридической точки зрения привело бы к снижению ответственности России, поскольку перевело бы ее действия из категории наиболее серьезного международного преступления, то есть агрессии, в более низкую категорию терроризма.

Оппозиция назвала политику МИДа “вялой”, а депутат от демократов Анже Логар, бывший министр иностранных дел, заявил, что дипломатическое давление на Россию должно быть усилено так же, как и санкции.

– Каким бы ни было голосование, оно будет замечено как в Киеве, так и в Москве, – сказал лидер демократов Янез Янша.

Напомним, в феврале 2023 года Национальный Совет Словакии (парламент) резолюцией признал действующий российский режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.