Март, 10 в 11:11

Польша начала возводить укрепления на границе с Беларусью.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, это часть оборонной стратегии Польши.

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— Сегодня солдаты начали возводить укрепления на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания, — подчеркнул министр.

W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023

Также польский министр напомнил, что в феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью РФ.

Напомним, с 10 февраля Польша для безопасности закрыла пограничный переход с Беларусью Бобровники — Берестовица.

Перед этим парламент Польши согласовал выделение средств для сооружения стены вдоль границы с Беларусью на сумму $404 млн.

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Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter