Польша на границе с Беларусью устанавливает противотанковые ежи
Польша начала возводить укрепления на границе с Беларусью.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, это часть оборонной стратегии Польши.
Польские солдаты устанавливают железные и бетонные противотанковые ежи.
— Сегодня солдаты начали возводить укрепления на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания, — подчеркнул министр.
W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023
Также польский министр напомнил, что в феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью РФ.
Напомним, с 10 февраля Польша для безопасности закрыла пограничный переход с Беларусью Бобровники — Берестовица.
Перед этим парламент Польши согласовал выделение средств для сооружения стены вдоль границы с Беларусью на сумму $404 млн.