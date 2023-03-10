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Польша на границе с Беларусью устанавливает противотанковые ежи

Марта Бондаренко, редактор ленты
Польша на границе с Беларусью устанавливает противотанковые ежи

Польша начала возводить укрепления на границе с Беларусью.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, это часть оборонной стратегии Польши.

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— Сегодня солдаты начали возводить укрепления на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания, — подчеркнул министр.

Также польский министр напомнил, что в феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью РФ.

Напомним, с 10 февраля Польша для безопасности закрыла пограничный переход с Беларусью Бобровники — Берестовица.

Перед этим парламент Польши согласовал выделение средств для сооружения стены вдоль границы с Беларусью на сумму $404 млн.

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Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

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