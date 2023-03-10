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В Грузии официально отозвали законопроект об “иноагентах”

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Грузія парламент
Фото: Depositphotos

10 марта в Грузии официально отозвали законопроект об “иноагентах”.

Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Законопроект провалили во втором чтении. Из присутствующих 112 депутатов, за – проголосовал только один нардеп, против – 35, остальные – воздержались от голосования.

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– Согласно нормативным актам Грузии, для официального отзыва законопроекта необходимо было представить принятый в первом чтении проект на пленарном заседании и поставить его на голосование во втором чтении, — говорится в сообщении.

Как отмечает Первый канал, голосование состоялось несмотря на то, что парламент должен был не работать в течение недели из-за повреждений в результате протестов.

Напомним, Грузию всколыхнул ряд протестов против законопроекта об “иностранных агентах”, который, как отмечают активисты, подчеркивает отступление страны от демократии и сближает Тбилиси с Москвой. 9 марта из парламента отозвали этот законопроект.

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