В Грузии официально отозвали законопроект об “иноагентах”
10 марта в Грузии официально отозвали законопроект об “иноагентах”.
Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Законопроект провалили во втором чтении. Из присутствующих 112 депутатов, за – проголосовал только один нардеп, против – 35, остальные – воздержались от голосования.
– Согласно нормативным актам Грузии, для официального отзыва законопроекта необходимо было представить принятый в первом чтении проект на пленарном заседании и поставить его на голосование во втором чтении, — говорится в сообщении.
Как отмечает Первый канал, голосование состоялось несмотря на то, что парламент должен был не работать в течение недели из-за повреждений в результате протестов.
Напомним, Грузию всколыхнул ряд протестов против законопроекта об “иностранных агентах”, который, как отмечают активисты, подчеркивает отступление страны от демократии и сближает Тбилиси с Москвой. 9 марта из парламента отозвали этот законопроект.