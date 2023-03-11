Япония планирует изменить законодательство, чтобы помогать Украине оружием
Правительство Японии во главе с Либерально-демократической партией разработали план по упрощению экспорта летального вооружения в страны, защищающиеся от вооруженного вторжения.
Он предусматривает внесение соответствующих изменений в законодательство, которые могут принять 1 июня, сообщает японское издание Nikkei.
Ранее Япония предоставляла Украине только гуманитарную, финансовую и нелетальную помощь, например, бронежилеты.
На фоне ожидания чрезвычайной ситуации на Тайване Токио планирует добавить страны, подвергшиеся вторжению, к направлениям экспорта оборонного оборудования с летальной силой.
20 февраля японский премьер-министр Фумио Кисида объявил о новом пакете финансовой помощи Украине на $5,5 млрд.
До этого Япония выделила $10 млн на чрезвычайные меры в Украине.
Источник: Nikkei