Япония планирует изменить законодательство, чтобы помогать Украине оружием

Март, 11 в 9:55

Правительство Японии во главе с Либерально-демократической партией разработали план по упрощению экспорта летального вооружения в страны, защищающиеся от вооруженного вторжения.

Он предусматривает внесение соответствующих изменений в законодательство, которые могут принять 1 июня, сообщает японское издание Nikkei.

Ранее Япония предоставляла Украине только гуманитарную, финансовую и нелетальную помощь, например, бронежилеты.

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На фоне ожидания чрезвычайной ситуации на Тайване Токио планирует добавить страны, подвергшиеся вторжению, к направлениям экспорта оборонного оборудования с летальной силой.

20 февраля японский премьер-министр Фумио Кисида объявил о новом пакете финансовой помощи Украине на $5,5 млрд.

До этого Япония выделила $10 млн на чрезвычайные меры в Украине.

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Источник: Nikkei