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Факты / Світ / Мировые новости

Минобороны Британии показало в действии танки Challenger 2, которые передадут Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Challenger 2
Фото: Getty Images

Великобритания передаст Украине эскадрилью основных боевых танков третьего поколения Challenger 2 в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании с обнародованной видеозаписью, на которой зафиксированы лучшие возможности Challenger 2.

— В рамках пакета значительной боевой мощи, чтобы помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свою территорию, Великобритания отправит в Украину эскадрилью танков Challenger 2. Вот минута того, как Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего, — говорится в сообщении.

Challenger 2 оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой L30A1 длиной 55 калибров. Экипаж состоит из четырех человек.

Башня и корпус защищены броней второго поколения Chobham, также известной как Dorchester. После ввода в эксплуатацию проводились различные обновления, направленные на улучшение защиты, мобильности и смертоносности Challenger 2, последней из которых была программа продления срока службы.

В марте 2021 года британская армия объявила о планах модернизации 148 танков по программе с целью продления срока службы по меньшей мере до 2035 года. Эти обновленные модели будут известны как Challenger 3.

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