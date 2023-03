Минобороны Британии показало в действии танки Challenger 2, которые передадут Украине

Великобритания передаст Украине эскадрилью основных боевых танков третьего поколения Challenger 2 в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании с обнародованной видеозаписью, на которой зафиксированы лучшие возможности Challenger 2.

As part of a package of significant combat power to help Ukraine resist invasion and retake its territory, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.

Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.

