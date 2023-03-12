Минобороны Британии показало в действии танки Challenger 2, которые передадут Украине

Март, 12 в 20:25

Великобритания передаст Украине эскадрилью основных боевых танков третьего поколения Challenger 2 в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании с обнародованной видеозаписью, на которой зафиксированы лучшие возможности Challenger 2.

— В рамках пакета значительной боевой мощи, чтобы помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свою территорию, Великобритания отправит в Украину эскадрилью танков Challenger 2. Вот минута того, как Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего, — говорится в сообщении.

As part of a package of significant combat power to help Ukraine resist invasion and retake its territory, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine. Сейчас смотрят Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best. ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/tItqHBtQZJ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 12, 2023

Challenger 2 оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой L30A1 длиной 55 калибров. Экипаж состоит из четырех человек.

Башня и корпус защищены броней второго поколения Chobham, также известной как Dorchester. После ввода в эксплуатацию проводились различные обновления, направленные на улучшение защиты, мобильности и смертоносности Challenger 2, последней из которых была программа продления срока службы.

В марте 2021 года британская армия объявила о планах модернизации 148 танков по программе с целью продления срока службы по меньшей мере до 2035 года. Эти обновленные модели будут известны как Challenger 3.