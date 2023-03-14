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Губернатор Флориды Рон ДеСантис считает, что военная помощь Украины не является ключевым интересом США

Марта Бондаренко, редактор ленты
Губернатор Флориды Рон ДеСантис считает, что военная помощь Украины не является ключевым интересом США
Фото: Getty Images

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что защита границ европейского государства не является жизненно важным интересом США, и что американские политики должны быть сосредоточены на своей стране.

Об этом пишет издание New York Times.

Издание отмечает, что ДеСантис является практически объявленным кандидатом в президенты США на выборах в 2024 году.

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Ведущий программы на канале Fox News Такер Карлсон, который к тому же является ярым противником помощи Украине, зачитал в эфире заявление ДеСантиса.

Губернатор Флориды ДеСантис считает, что Байден делает слишком много, не имея четко определенной цели, и предпринимает действия, которые могут спровоцировать войну между США и Россией.

— Хотя у США много жизненно важных национальных интересов — охрана наших границ, решение проблемы кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также противодействие экономической, культурной и военной мощи китайской коммунистической партии — дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них, — говорится в заявлении Рона ДеСантиса.

Стоит отметить, что мнение ДеСантиса на политику в отношении Украины совпадает со взглядами бывшего президента США Дональда Трампа.

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Трамп не раз заявлял, что обе стороны устали и готовы заключить сделку и что смерть и разрушения должны закончиться сейчас. Трамп также заявил, что он позволил бы России взять себе часть Украины в результате переговоров.

Стоит отметить, что позиция Рона ДеСантиса и Дональда Трампа резко расходиться с позицией республиканцев, которые стоят на стороне Украины.

В число тех, кто поддерживает Украину — экс-вице-президент Майк Пенс, бывшая посол Никки Хейли, бывший губернатор Крис Кристи из Нью-Джерси и сенатор Тим Скотт из Южной Каролины. Также Украину поддерживают большинство сенаторов-республиканцев, включая Митча Макконнелла из Кентукки.

Источник: NYT
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