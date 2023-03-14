Март, 14 в 8:19

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что защита границ европейского государства не является жизненно важным интересом США, и что американские политики должны быть сосредоточены на своей стране.

Об этом пишет издание New York Times.

Издание отмечает, что ДеСантис является практически объявленным кандидатом в президенты США на выборах в 2024 году.

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Ведущий программы на канале Fox News Такер Карлсон, который к тому же является ярым противником помощи Украине, зачитал в эфире заявление ДеСантиса.

Губернатор Флориды ДеСантис считает, что Байден делает слишком много, не имея четко определенной цели, и предпринимает действия, которые могут спровоцировать войну между США и Россией.

— Хотя у США много жизненно важных национальных интересов — охрана наших границ, решение проблемы кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также противодействие экономической, культурной и военной мощи китайской коммунистической партии — дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них, — говорится в заявлении Рона ДеСантиса.

Стоит отметить, что мнение ДеСантиса на политику в отношении Украины совпадает со взглядами бывшего президента США Дональда Трампа.

Трамп не раз заявлял, что обе стороны устали и готовы заключить сделку и что смерть и разрушения должны закончиться сейчас. Трамп также заявил, что он позволил бы России взять себе часть Украины в результате переговоров.

Стоит отметить, что позиция Рона ДеСантиса и Дональда Трампа резко расходиться с позицией республиканцев, которые стоят на стороне Украины.

В число тех, кто поддерживает Украину — экс-вице-президент Майк Пенс, бывшая посол Никки Хейли, бывший губернатор Крис Кристи из Нью-Джерси и сенатор Тим Скотт из Южной Каролины. Также Украину поддерживают большинство сенаторов-республиканцев, включая Митча Макконнелла из Кентукки.